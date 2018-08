"La intervención en Siria hay que verla ahora bajo la lupa de la reciente cumbre Trump-Putin en Helsinki. No se sabe exactamente qué conversaron pero el líder ruso tuvo una gran victoria en lo gestual. Trump admitió, ante la media sonrisa socarrona de Putin, que sus servicios de seguridad eran impotentes y aseguró que no había habido injerencia de hackers rusos en su campaña para llegar a la Casa Blanca, explicó en la BBC Famil Isamilov, editor de noticias del Servicio Ruso de la cadena británica. "Con ese triunfo y la intervención en Siria, Putin abrió un espacio internacional de prestigio para él y para Rusia después de la debacle en la que había caído tras la invasión de Ucrania y la anexión de Crimea. Se plantó como el único líder global que combatió directamente el terrorismo islámico, más allá de que eso no sea del todo cierto".