Sin embargo, al abrir la epístola, revivió la pesadilla. Iba dirigida a su mujer. Y no podía creer lo que leía: "Está incumpliendo la condición 15.4 (c) de su acuerdo con PayPal Credit, ya que hemos recibido un aviso de que ha fallecido". ¿Cómo podía ser que le escribieran a alguien que había muerto? ¿Qué clase de broma era esa? Pero además lo amenazaba (a ella, ya muerta) con consecuencias terribles: cerrarle la cuenta, un pago por deudas superior a 4 mil dólares, y acciones legales, de acuerdo a The New York Times.