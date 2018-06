El diario egipcio remite también a medios israelíes que citaron declaraciones de un alto oficial israelí advirtiendo a Hamas "que Israel no dudaría en entrar en un conflicto militar más profundo y directo si la conducta y la agresión de Hamas no cesa". El oficial del ejército hizo hincapié en que las cometas y los globos no se permitirán y que el precio que pagará Hamas por esas acciones puede alcanzar una confrontación amplia y general. Esta semana el ejército israelí decidió responder a los lanzamientos de globos incendiarios realizando incursiones en Gaza, ello sucedió horas después de que el ministro de defensa israelí, Avigdor Lieberman, advirtió a Hamas que "Israel no permitirá que continúen disparando cohetes, cometas y globos incendiarios desde Gaza, después que estos artefactos provocaron cientos de incendios forestales en los últimos meses".