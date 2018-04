"Trump habló claramente sobre el dolor que sentían todos los estadounidenses cuando perdimos a Otto Warmbier. Esa sensación de pérdida no ha cambiado", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca Sarah Huckabee Sanders en un comunicado. "Aunque se trata de una acción legal privada en la que el gobierno de los Estados Unidos no es parte, los estadounidenses siguen comprometidos con honrar la memoria de Otto; y no olvidaremos el sufrimiento de sus padres, Fred y Cindy Warmbier".