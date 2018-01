Según detalló 20 Minutos, la compañía sólo permitirá a la mayoría de pasajeros subir al avión con un bulto pequeño, mientras que la maleta de pequeñas dimensiones que hasta ahora se permitía (eso hacía dos bultos) se bajará a la bodega de forma obligatoria, aunque gratuita, desde la propia puerta de embarque. Así, sólo los clientes con "Embarque Prioritario" (incluido en las tarifas Plus, Flexi Plus & Family Plus) podrán subir dos bultos al avión.