Donald Trump arremetió contra Pakistán por sus "mentiras y engaños" en su primer tuit de 2018

No está claro por qué el mandatario eligió al país centroasiático como blanco para estrenar el año, pero The New York Times informó de que la Casa Blanca podría retener 225 millones de dólares de ayuda debido a su supuesta negligencia a la hora de contener las redes terroristas