No obstante, indicó que no considera un error el haber salido del país con parte de su equipo de gobierno destituido horas antes de la querella. "Creo que no nos equivocamos. Estoy absolutamente convencido de que el Estado español había preparado una oleada de durísima represión, de violencia, de la que nos quería responsabilizar a todos nosotros", afirmó Puigdemont, que dice representar al "Gobierno en el exilio". En esa línea, agregó: "No estoy cesado por la ley, una moción de censura o de confianza. Estoy cesado por un golpe ilegal del Estado español".