El abogado belga Paul Bekaert, experto en temas de asilo, que en el pasado defendió a presuntos miembros de la organización armada vasca ETA, fue contratado por el ex presidente, aunque no confirmó que vaya a solicitar refugio. "No se ha decidido nada en este plano", dijo a la cadena belga VRT, pero indicó que mantienen "todas las puertas abiertas".