"Lamento el separatismo en todos los sentidos porque encubre siempre una forma de xenofobia. Tú, aquí; no, tú eres distinto, tú no vengas con nosotros. Por eso lamento personalmente la situación actual y espero que se solucione de la mejor forma posible", declaró Puccio tras recordar que no deja de ser la visión de un extranjero, pese a que son también españoles por una "hermosa concesión del Gobierno" y por adopción.