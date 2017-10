Jean Twenge, profesora de Psicología en la Universidad Estatal de San Diego (SDS), los ha caracterizado en su libro iGen: Why Today's Super-Connected Kids are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy —and Completely Unprepared for Adulthood— and What That Means for the Rest of Us (iGen: Por qué los niños hiperconectados de hoy crecen menos rebeldes, más tolerantes, menos felices —y en nada preparados para la adultez— y qué significa eso para el resto de nosotros).