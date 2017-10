calificó la decisión de abrir las fronteras por Polémica en Alemania: un reconocido psiquiatra advirtió en TV que los inmigrantes "no son integrables"parte del gobierno de Ángela Merkel como "una bomba de tiempo". El psiquiatra explicó que la Asociación de Psiquiatría Alemana describió a los inmigrantes musulmanes como agresivos, peligrosos y no integrables, agregando que los políticos no deberían llevar a Alemania al peligro. Aunque eso es exactamente lo que están haciendo, abusando de la sociedad alemana que generalmente no se opone a la inmigración sensata sino a la imprudencia de la inmigración descontrolada.