Si bien no nos pronunciamos sobre cuestiones constitucionales, creemos que las democracias maduras pueden buscar varias formas de permitir la libertad de expresión. Otras naciones lo han hecho con referendos separatistas que se han llevado a cabo, por ejemplo, en Escocia y Quebec. En cada caso ganó el "no". Escocia sigue siendo parte del Reino Unido y Quebec de Canadá. Creemos que las respuestas violentas por parte de un gobierno central a los deseos de libertad de expresión de

una ciudadanía únicamente aumentan aún más la hostilidad y crean descontento donde no existió previamente.