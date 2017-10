"No me sorprendió escuchar al presidente sirio anunciar sus terribles ideas en su discurso celebrando la victoria de Siria, que no es otra cosa que la derrota de su pueblo", escribió Awad. "Él ya nos mostró hace siete años quien es, lo ha demostrado en repetidas ocasiones con sus palabras y crímenes". Lo que me genero temor y mucha tristeza es que ha creado abiertamente un modelo hitlerista en la cara de los líderes que toman las decisiones del mundo libre y nadie parpadeó ni rechazo sus declaraciones. Me parece profundamente alarmante vivir gobernado por un nihilista, extremista y lunático como ese hombre. Me aterra que la tiranía y sus crímenes racistas se hayan vuelto tan comunes que nadie reacciona ante ellos.