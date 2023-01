Así fue la vez que Galilea Montijo creyó estar embarazada, pero se trataba de la menopausia

Galilea Montijo confesó que la han estereotipado a lo largo de su carrera Foto: Instagram/@netasdivinastv

Galilea Montijo es una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana, pues a lo largo de su trayectoria se ha consolidado en la industria no sólo por su talento, sino por su carisma y forma de ser. Fue así que en esta ocasión sorprendió al público tras confesar que en una ocasión creyó que estaba embarazada, pero en realidad lo único que tenía era la menopausia.

Fue en el programa Netas Divinas, donde la presentadora de Hoy contó que todo se originó después de que dio positiva a COVID-19 en noviembre de 2020.

“Le hablo a mi doctor y le pregunto qué debo dejar de tomar”, recordó.

La indicación médica que le dio el especialista fue que dejara de tomar las pastillas anticonceptivas, sin embargo, algo que no esperaba Galilea fueron los cambios físicos que vinieron después de esto.

“Me fue muy mal, ya sabes, el bochorno era una cosa de ‘¿por qué me da esto?’, sí, seguramente ya me va a bajar”, contó.

(Foto: Instagram/@galileamontijo)

Sin embargo, conforme pasaban los días y su periodo menstrual no llegaba, la conductora de Hoy comenzó a preocuparse y a pensar en la posibilidad de estar embarazada.

Debido a esta situación, acudió al ginecólogo para conseguir algunas respuestas y, tras realizarse un perfil hormonal, la respuesta fue inesperada, pues en realidad sólo estaba entrando a la menopausia.

Ante esta situación, Galilea ha tenido que comenzar a adaptarse nuevamente a los cambios de su cuerpo y contó durante el show que debido a las modificaciones hormonales subió varios kilos que no ha conseguido bajar.

“Después de que ya no me bajó, yo llevo 10 kilos arriba. Y no hay manera, voy con mi bariatra, de que yo baje 100 gramos”, destacó.

(Foto: Instagram/@galileamontijo)

Sin embargo, la artista vio todo este proceso como un aprendizaje y reveló a sus compañeras de programa que a pesar de sus cambios físicos, intenta aceptar todo tal cual es.

A pesar de esto, Galilea no descartó que las exigencias físicas del medio del espectáculo sí han influido en toda la situación.

“Yo creo que llega una edad donde ya no te debes de pelear ni con la arruga, ni con la celulitis, ni con los kilos. Es difícil nosotros que nos dedicamos a vender imagen”, rescató.

Galilea admitió que no todos sus compañeros de “Hoy” le caen bien

Durante una emisión pasada de Netas Divinas la artista confesó que ella suele ser muy expresiva, por tanto, cuando alguien no es de su agrado las personas suelen darse cuenta de ello.

(Foto Instagram: @galileamontijo)

Fue bajo este contexto que aseguró no haber experimentado algo así en Netas Divinas, pero sí en el matutino de Televisa: “Me ha pasado en Hoy con ciertos personajes que han pasado, que ni siquiera se han quedado y nos lo hemos hecho saber. Tampoco es que vamos a hacer amigas o amigos, yo prefiero las personas frontales”.

Galilea Montijo no profundizó en detalles y tampoco reveló quiénes son aquellos conductores con quienes no pudo forjar una amistad, pero sí externó un poco más sobre como considera que es su personalidad.

“No me caes bien y te lo hago saber. Soy muy querendona, me gusta estar, me gusta apapachar, me gusta querer y que me quieran, pero esta parte de cuando alguien no me cae bien lo hago saber sin ser mal educada”, aseveró.

