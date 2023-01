Nacho Ambriz descartó planes de dirigir al Tri

Nacho Ambriz no tiene algún plan para dirigir a la selección mexicana (REUTERS / Daniel Becerril)

En días recientes, diferentes analistas deportivos han debatido sobre quién debería de tomar la dirección técnica de la selección mexicana, en especial porque en 2026 el país será la sede de la próxima edición mundialista, en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

Uno de los nombres que sonó como posible candidato es el de Ignacio Ambriz, actual técnico del club Deportivo de Toluca. Tanto en redes sociales como entre comentaristas deportivos aseguraron que Nacho Ambriz tendría el currículum necesario para el cargo.

Sin embargo, el propio técnico mexicano descartó algún plan si la Federación Mexicana de Futbol (FMF) lo llama para ofrecerle el puesto como entrenador del Tri. En una entrevista con ESPN, Ambriz descartó, de momento, ser un posible candidato al puesto que dejó vacante Gerardo Tata Martino.

Fotografía de archivo del entrenador mexicano Ignacio Ambriz. EFE/ Javier Blasco

Confesó que, aunque ha sido propuesto por el público para ser el entrenador del tricolor, está enfocado en Toluca y en la Liga MX, por lo que consideró que sus planes para el Clausura 2023 lo tienen ocupado.

“Nada, no he tenido ningún proyecto preparado”

Ahora que empezó el torneo de la Liga MX, el director técnico de 57 años dejó en claro que su prioridad es lograr sus metas que presentó ante los Diablos Rojos. “Me ocupa mucho lo que quiero hacer en Toluca y me gustaría cumplirlos, pero solamente los cumpliré si tengo buenos resultados”, agregó.

Y es que desde que el Tata Martino renunció, la FMF no ha expresado cuáles son sus criterios para encontrar a su nuevo director técnico. Fue el propio público quien empezó a soltar nombres, entre los que sobresalió el de Miguel Herrera, Jaime Lozano, Guillermo Almada, incluso el de Hugo Sánchez.

Ante la presión mediática de si Nacho Ambriz está en condiciones de llegar al banquillo del equipo azteca, aclaró que no le preocupa en lo más mínimo. Mostró su confianza en su trabajo, y aunque de momento no tiene alguna estrategia para la Femexfut, afirmó que sí le gustaría dirigir al Tri en algún futuro en su carrera.

“Que si estoy preparado o no, que tengo o no personalidad, que cumplo o no el perfil, eso para mí es secundario. No hay cláusula, pero no me inquiera eso. Es un momento en el que todo mundo tiene que escarbarse la cabeza para pensar en qué podemos aportar para decir que México le puede competir a quien sea”.

