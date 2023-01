Flor Rubio negó haber apoyado a Gerard Piqué tras canción de Shakira con Bizarrap

(Captura de YouTube // Fotos Instagram: @florrubiooficial - @3gerardpique)

Flor Rubio está en el ojo del huracán después de opinar que Shakira habría “exagerado” en la BZRP Music Sessions #53, donde lanzó un contundente mensaje a su ex Gerard Piqué y a la actual novia del futbolista, Clara Chía.

Tundieron a Flor Rubio por decir que Shakira “ya exageró” con su nueva canción contra Piqué y Clara Chía La periodista de espectáculos criticó a la intérprete colombiana por seguir explotando el tema y puso sobre la mesa las consecuencias que pueden enfrentar sus hijos Sasha y Milán VER NOTA

Ante esta situación, Flor Rubio hizo una aclaración durante la emisión de este 13 de enero en Venga la Alegría y aseguró que sus comentarios no fueron con la intención de apoyar al controversial deportista.

“Yo solamente quiero aclarar, porque ayer mucha gente nos escribía que yo defendí a Piqué. Bajo ninguna circunstancia defiendo a Piqué y si revisan el video por supuesto que estoy en contra de la infidelidad y lo dije claramente”, destacó en primera instancia.

La reacción de Paquita la del Barrio tras comparaciones con Shakira La cantante de regional mexicano salió a relucir ante el estreno de “Session 53″, el tema con que la colombiana causó revuelo por sus claras alusiones a su ex pareja Gerard Piqué VER NOTA

De igual manera, Flor Rubio rescató que -desde su perspectiva- lo preocupante de la canción de la colombiana era el impacto que podría tener en sus hijos Sasha y Milan.

“Tengo un punto de vista con respecto a la familia, a los hijos y cómo hay que protegerlos, pero evidentemente la ola de rencor y venganza hacia la gente que ha vivido una infidelidad es grande y la reconozco”, externó.

Además, la conductora de espectáculos aclaró que más allá de todo le gustó mucho la nueva melodía de Shakira y no estaba negada a disfrutarla.

El controversial comentario de Sherlyn sobre Shakira: “Corazón roto, pero cartera llena” La actriz y cantante mexicana reaccionó a la nueva colaboración de la colombiana con Bizarrap en la ya exitosa “Music Sessions #53” que en menos de 24 horas ya acumuló más de 28 millones de reproducciones VER NOTA

“Yo misma he hecho encuestas en mis redes sociales y el tema es un hit, a mí me encanta y seguro lo bailaré”, argulló.

Cuál fue el polémico comentario de Flor Rubio

Después del estreno de la sesión de Bizarrap con Shakira, Flor Rubio utilizó su cuenta de TikTok para externar su opinión al respecto.

“Cómo vas a sanar algo que te ha dolido tanto, que te ha lastimado tanto como mujer si sigues utilizando este tipo de mercadotecnia para tu carrera profesional y sigues utilizando el tema para tener un beneficio propio. ¡No! ya se hizo, ya se desahogo a través de una canción y creo que continuar bajo el mismo camino, para mí, es una exageración”, mencionó.

Tras declarar esto, la conductora de Venga la Alegría rápidamente fue objeto de múltiples críticas en redes sociales.

“Puede desahogarse en 10 o 20 canciones si ella lo desea”. “Que le siga sacando billetes y el otro que aguante vara”. “Ya siéntese señora (Flor Rubio). Callada se defiende mejor”, se lee.

Pero la situación no terminó ahí, ya que en la transmisión del jueves pasado del matutino de TV Azteca, Flor Rubio tuvo un breve desencuentro con los conductores debido a su postura.

“Estoy a favor de Shakira. La víctima en toda esta historia que venimos narrando desde hace meses es ella, pero siento que esta Sessions #53 rebasó el límite, o sea, se mira dolida, furiosa, ardida, sin pensar en sus hijos. Lo que la letra de esa canción hace es pisotear a Piqué a tal grado que se le olvida que es el papá de sus hijos. Piqué, siendo la basura que puede ser porque entiendo que todos los vemos como una basura por infiel y por mal hombre, va a seguir siendo el papá de esos niños por el resto de sus vidas”, dijo.

SEGUIR LEYENDO