Gustavo Adolfo Infante arremetió contra Pedro Sola: “Viejito decrépito”

Gustavo Adolfo Infante arremetió contra Pedro Sola, a quien considera un "viejito decrépito", "farsante" y "payaso" (Instagram/@tiopedritosola/Getty Images)

Gustavo Adolfo Infante arremetió contra Pedro Sola y todo el equipo de Ventaneando, asegurando que es un programa en el que hay personas que ya están “pasadas de moda”; en particular, a Sola lo llamó “viejito decrépito”.

Y es que, según señaló el titular de De Primera Mano en entrevista con TV Notas, actualmente Ventaneando es un programa que causa que el rating de TV Azteca caiga, pues sus conductores se ya no han encontrado exclusivas, y además, se han dedicado a “limpiar” la imagen de diferentes artistas.

“Cuando Frida Sofía acusó a Enrique Guzmán, no se pusieron a chillar y a decir que le creían y a lavar la imagen; o a Héctor ‘N’, que les mandó un regalo, pero por algo está en la cárcel... Yo he visto parte del expediente y no hay manera de que se salve, y dicen: ‘Pobre hombre que esté en la cárcel’”, dijo el periodista.

Según dijo Infante, Pedro Sola siempre le ha caído mal (Getty Images)

Asimismo, aseguró que uno de los motivos por los que el programa supuestamente ha ido decayendo es porque sus conductores ya no son relevantes en el mundo de la farándula, señalando directamente a Pati Chapoy y Pedro Sola.

A Sola lo llamó “viejito decrépito” porque, a opinión de Infante, no sabe lo que dice y solamente está en el programa debido a que hay quienes les parece chistoso, “pero dice puras estupideces”, aseguró Gustavo Adolfo.

“En Ventaneando hay personas pasadas de moda que ya no deberían estar al aire, como un viejito decrépito que no tiene ni idea de lo que dice, que es Pedro Sola, y que está ahí porque cree que es chistoso o a un sector poblacional les cae bien, pero dice puras estupideces, no sabe ni de espectáculos, ni de nada, pero cada quien tiene lo que merece, y si Azteca merece tener a Pedrito Sola, que lo tengan”

A comparación de sus colegas, Infante considera que su trabajo dentro de Grupo Imagen ha permitido que la televisora en la que trabaja suba su rating, pues supuestamente ha logrado que sus programas tengan un buen recibimiento por parte del público.

“Ellos pasan después de Venga la Alegría y cuando termina éste, ellos bajan el rating, y yo siempre subo el rating en Grupo Imagen”, comentó el presentador.

Además, en su programa en YouTube, al hablar sobre esta entrevista, Gustavo Adolfo dijo abiertamente que Sola le cae mal, “gordo”, y, pese a que no recordaba si verdaderamente había llamado “viejito decrépito” a su colega, sí lo considera un “viejito payaso, farsante”.

Aunado a ello, aseguró que desde siempre ha pensado de esta forma de Pedrito.

No es la primera vez que Gustavo Adolfo Infante arremete en contra de Pedro Sola, pues hace unos años hizo declaraciones similares, argumentando que al economista se le olvidan las cosas mientras está al aire.

Fue a finales de 2020, cuando Infante estaba hablando en su canal de YouTube de los posibles cambios que podría tener Ventaneando, que mencionó que sería un error de la producción sacar a Daniel Bisogno y dejar Pedrito, inclusive dejó entrever que supuestamente no sabía cómo se llamaba y se refirió a él como “viejito este”.

“Sería un error sacar a Daniel Bisogno de Ventaneando. La señora Pati Chapoy es una institución, pero pues ya entre que va, no va... Y el otro, ya se le van las cabras al viejito este, Pedrito, o como se llame”, dijo hace dos años el presentador.

