Desalojaron departamento vinculado a Simón Levy, ex subsecretario de Turismo, en Polanco

Un departamento que estaría vinculado a Simón Levy, ex subsecretario de Planeación Turística de la Secretaría de Turismo (Sectur), fue desalojado este martes 10 de enero en Polanco, Ciudad de México.

Del predio ubicado en Campos Elíseos fueron sacados muebles y electrodomésticos que quedaron tendidos en vía pública.

Presuntamente el desalojo fue realizado por orden judicial, en medio de los problemas legales en los que el ex funcionario estaría envuelto desde agosto de 2022, mes en que se dio a conocer que Levy tendría dos órdenes de aprehensión en su contra, una de ellas por su presunta responsabilidad en daño a la propiedad doloso.

Reportan desalojo de un departamento en Polanco de Simón Levy tras una orden judicial



🎥@politicomx pic.twitter.com/sBrczoE8YF — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) January 10, 2023

La primera acusación está relacionada con el agravio que habría cometido en contra de su vecina Emma Santos, una mujer de la tercera edad. En 2021 circuló en redes sociales un video en el que se veía a Levy pateando una puerta y presuntamente amenazando a la persona antes mencionada.

Luego de que se viralizó este hecho, Emma rompió el silencio respecto a lo sucedido y aseguró que Levy constantemente la amenazaba, incluso de muerte, debido a una disputa legal en la que estaban inmersos.

“Él y yo hicimos un contrato en el cual él ha incumplido todas las reglas que tiene que cumplir. Cada vez que yo le gano una demanda él se pone muy agresivo y va y me vuelve a gritar que soy una vieja, que soy una decrépita, que me va a matar, y todas las cosas que ya no quiero seguir repitiendo”, mencionó la mujer en el video.

Por su parte, Levy ofreció una disculpa pública “por cualquier situación sucedida”, sin entrar en más detalles.

🚨 Orden judicial de desalojo a través de la que se ordena el ‘lanzamiento’ de Simón Levy del inmueble de Campos Elíseos, en Polanco



Levy tiene que entregar la posesión del inmueble a Emma Santos, a quien amenazó y cuya puerta golpeó. Le adeuda 1.5 mdd pic.twitter.com/KVaDNxmffg — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 10, 2023

Trascendió que Emma presentó una denuncia en su contra. Fue en ese contexto que se habría liberado una orden judicial de desalojo, a la cual tuvo acceso el periodista Manuel López San Martín. En el documento se puede leer que:

“En caso de negativa, en el acto de la diligencia proceda a su lanzamiento, y una vez que el inmueble se encuentre vacío y desocupado ponga en posesión del mismo a la parte actora o de quien sus derechos represente”.

Cabe mencionar que las acusaciones por parte de su vecina no han sido el único escándalo en el que el ex subsecretario se ha visto envuelto. Ya en 2017 fue señalado por presuntas irregularidades en la construcción del inmueble que fue desalojado este 10 de enero.

Simón Levy habría sido denunciado por daño a propiedad de su vecina, a quien habría amenazado (Moisés Pablo/Cuartoscuro)

La senadora Xóchitl Gálvez, quien ese entonces estaba al frente de la alcaldía Miguel Hidalgo, recibió un reporte ciudadano de la construcción de una terraza en un cuarto nivel, cuando este inmueble contaba los permisos para tener tres pisos.

Gálvez, legisladora por el Partido Acción Nacional (PAN), mencionó que el edificio llegó a tener seis niveles, por lo que ella ordenó la demolición de los dos adicionales.

Antes del escándalo de 2021, Levy fue señalado por presuntas irregularidades en la construcción de un edificio (Cuartoscuro y Captura de pantalla / Twitter @deniseramosm)

Pese a la clausura la obra continuó, fue entonces que Gálvez intervino directamente. En entrevista con López San Martín señaló: “Yo entré al edificio porque estaban trabajando con sellos de clausura, realmente tiene cero respeto por la autoridad”.

Asimismo, declaró que la construcción del predio se regularizó luego de que ella dejó el cargo. En ese sentido mencionó: “Hay una absoluta ilegalidad en esta obra, de origen, a Simón le vale sombrilla la autoridad, siempre se jactaba de tener influencias, amigos”.

