Gusto Adolfo Infante compró un animal exótico y se le murió: “¡Los venden en Facebook!”

Gustavo Adolfo destacó que los animales exóticos no son aptos para tenerles en casa (Foto: Gettyimages)

Luego de su reciente cirugía estética en los párpados, el polémico Gustavo Adolfo Infante comenzó el año con declaraciones escandalosas, pues el comunicador de Imagen Televisión reveló que tuvo un animal exótico que no pudo sobrevivir bajo su cuidado.

La revelación del reportero de espectáculos fue emitida por él mismo en el programa de De primera mano, que conduce junto a Addis Tuñón y Eduardo Carrillo, pues luego de presentar una entrevista con Montserrat Oliver, Infante se sinceró acerca de la posesión de ejemplares exóticos.

Y es que la modelo y conductora declaró ante las cámaras del show vespertino que, en el contexto de las pasadas fiestas decembrinas y el Día de Reyes, es reprobable que las personas obsequien animales de compañía, mucho menos los exóticos.

Montserrat aconsejó a los Reyes Magos no obsequiar mascotas a los niños (Foto: Instagram)

De acuerdo con la compañera de Yolanda Andrade en el programa Montse & Joe, obsequiar seres vivos a niños pequeños es una gran responsabilidad que no todos los infantes pueden asumir, por lo que su cuidado implica una gran atención.

Además, la también conductora de programas de deportes extremos aconsejó al público que, en lugar de adquirir una especie exótica, lo ideal es adoptar un animal de compañía “tradicional”, y para ello existen albergues y refugios a disposición del público.

“Cuando les traigan una mascota de Día de reyes, acuérdense que no es un objeto, es alguien más de tu familia y requiere mínimo nueve meses de entrenamiento, de que lo enseñes a dónde ir al baño. Hay que darles tiempo, atención, cariño, y educación”, expresó la modelo de 56 años.

Gustavo relató su experiencia con un mono y una "sugar glider" (Foto: Gettyimages)

“Los Reyes Magos no pueden traer una mascota si no traen junto con la mascota algún plan de educación y de responsabilidad para con él. Los animales salvajes son salvajes, no somos superiores porque logramos domesticar a un león, o le quitamos las garras y los dientes, y lo tenemos en nuestra casa”, abundó Oliver.

“No nos colguemos trofeos que no son trofeos, sino más bien humillación para quien lo tiene porque los animales salvajes son salvajes y no deberían de nunca estar en cautiverio”, añadió la presentadora.

En este contexto, Gustavo Adolfo Infante emitió su opinión y dio a conocer que en una ocasión sus hijos le pidieron un mono y él se los compró en redes sociales; desafortunadamente el exótico animal murió sin que pudieran ayudarlo.

“Acuérdate que la tenencia de los animales es muy bonita. Los niños dicen ‘quiero un chango, quiero un sugar glider (zarigüeya planeadora) porque vuelan’, pero no son animales para una casa”, opinó el comunicador de 57 años.

“¿Yo por qué te digo?: mis hijos han tenido un chango y el chango se nos murió. Mi hija tuvo hace muchos años un sugar glider. ¡Los venden en Facebook! Te dan papeles de la Profepa y demás”, explicó Infante.

“El sugar glider es como una ardilla que vuela y esa la tuvimos que regalar a un zoológico porque nunca se pudo ni siquiera tocar al animalito. No son animales para tenerlos en una casa”, añadió el titular de El minuto que cambió mi destino.

Para abundar en su punto, el periodista mencionó el caso de Black Jaguar White Tiger, un santuario en Ciudad de México que en 2022 fue evidenciado por activistas animalistas que denunciaron las pésimas condiciones en que se encontraba el lugar.

“Ve lo que pasaba en el Pedregal con Black Jaguar White Tiger los tenían ahí a los tigres y leones, y se comían la cola del hambre, que los tenían en pésimas condiciones. Y cada vez que vemos la casa de algún narcotraficante, de algún maloso y demás, tenía elefantes, tigres, hipoótamos, tenía jirafas”.

