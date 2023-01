Alfredo Talavera también buscará un mundial más con el Tri

Alfredo Talavera quiere jugar en el Mundial 2026 con el Tri ( Kirby Lee/ USA TODAY Sports)

Una vez que Guillermo Ochoa confirmó su meta de que hará lo posible por tener un sexto mundial con la Selección Mexicana para la edición de 2026 —la cual se realizará en México, Canadá, Estados Unidos— Alfredo Talavera no se quedó atrás y refrendó su intención de competirle a Ochoa pues no le cerraría las puertas el Tri.

El portero de Juárez FC aseguró que aún tiene la ilusión de tener un Mundial más en su carrera, a pesar de que en Qatar 2022 no tuvo minutos en la cancha, expresó que para la siguiente edición, en la que México será una de las sedes, podrá llegar a la competencia.

Fue en entrevista con Fox Sports que Talavera comentó que si está en buenas condiciones, no se perderá la oportunidad de competir por un lugar en el Tricolor. Consideró que como hasta ahora no se ha despedido de la Selección Mexicana, tiene posibilidades de seguir compitiendo por un puesto en la convocatoria.

Alfredo Talavera no tuvo minutos en el Mundial de Qatar 2022 (REUTERS/John Sibley)

Recalcó que si llega a 2026 con un buen desempeño deportivo, estará en la disposición de jugar con México para el Mundial.

“No me he despedido de nadie, ni de la selección ni de nada. porque sé que si estoy bien ¿por qué me voy a cerrar las puertas? cuando la misma selección me puede necesitar, uno nunca sabe lo que pueda pasar”, confesó.

Aunque para la más reciente edición mundialista, en la que el equipo azteca quedó eliminada en fase de grupos, Alfredo Talavera vio el Mundial desde la banca, no le reprochó nada a Gerardo Tata Martino. Al contrario, agradeció la oportunidad que tuvo de ir a Qatar 2022, por lo que insistió que para la próxima competencia mundialista tendrá oportunidad de jugar.

“No tengo que reclamar, nada, al contrario estoy muy agradecido con la vida, con el futbol y con toda la organización; con todo el cuerpo técnico del Tata que me dio la oportunidad de estar ahí. Pues no jugué, no pasa nada, todavía sigue el 2026″, expresó.





