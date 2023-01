Alex Lora explicó por qué un reconocido actor mexicano es ideal para protagonizar su bioserie

El cantante nació el 02 de diciembre de 1952 en Puebla; actualmente tiene 70 años. (Foto Instagram: @alexlora_lora)

José Alejandro Lora Serna -mejor conocido como Alex Lora- es considerado como uno de los artistas que hizo historia en la industria musical nacional fuera del género regional mexicano. Y es que desde su juventud logró que el TRI se posicionara entre los conceptos musicales favoritos del público con sus icónicas canciones como Piedras rodantes, Triste canción, Oye cantinero, Pobre soñador y El niño sin amor.

Durante más de 50 años de trayectoria ha conquistado al público con sus composiciones, personalidad e historia de amor con Chela Lora -su esposa y madre de su única hija-. Todo esto podría quedar plasmado para la prosperidad en una bioserie, pues según ha declarado el cantante para diversos medios, ya se encuentra trabajando en todos los detalles para la realización de un programa audiovisual que retrate los momentos más importantes de su vida.

Alex Lora compuso "SARA" inspirado en la historia de amor de Rafael Caro Quintero y Sara Cosío, quien condujo a la caída del capo. (FOTO: PEDRO ANZA /CUARTOSCURO.COM)

Fue bajo este contexto que Alex Lora confesó que entre los intérpretes mexicanos existe uno en especial que podría interpretarlo porque tienen características similares. Se trata de César Bono, un querido artista, comediante y actor de doblaje que durante aproximadamente cinco décadas de carrera se mantiene vigente Vecinos.

Así lo dio a conocer el cantante durante una entrevista que cedió para Ventaneando. Y es que al parecer no es el único que descubrió su parecido con el actor del cine de ficheras, también lo hicieron sus fanáticos latinoamericanos, pues según contó, fue confundido con su compatriota en sus primeras visitas a Perú.

El actor es contemporáneo al cantante. (Foto: CUARTOSCURO)

“Siempre fue un referente en el Perú cuando fuimos las primeras veces. La raza decía que yo era César Bono, me decían: ‘No, es que esa voz, tú eres César Bono’. Entonces, para interpretar al Alex Lora de este momento pues yo lo interpretaré”, declaró.

De esta manera, Alex Lora dejó entrever que consideró incluir al protagonista de Picardía Mexicana en el proyecto, sin embargo, no sabe en qué etapa de su vida lo podría interpretar, pues desde ya adelantó que será él mismo quien cuente su historia en la época actual. Hasta el momento se desconoce la opinión de Bono, pero muchos internautas concordaron en que su ronca voz podría contribuir en la bioserie.

Pedro Sola confesó que cuando era infante soñaba con recibir muñecas en Día de Reyes, pero siempre le llevaban pelotas. (Captura YouTube: Ventaneando)

Los conductores de Ventaneando concordaron que existe un parecido físico entre el cantante y el actor además de sus voces, en especial Pedrito Sola: “Si son el mismo grupo étnico”. No obstante, el economista de profesión aseguró que no tendría cabida incluir a César Bono en la bioserie porque es contemporáneo a Alex Lora y solo podría interpretarlo en los episodios dedicados a la actualidad.

Alex Lora no quería grabar “Piedras rodantes”

Fue durante la misma entrevista donde el cantautor poblano confesó que componer su icónica canción no estaba entre sus planes porque era una petición especial para Un año perdido, una película mexicana protagonizada por Tiaré Scanda, Vanessa Bauche y Bruno Bichir que fue parte de la cartelera de 1993.

“Joel quería que a fuerza que yo hiciera la canción, entonces cuando ya nos juntamos con él me dijo: ‘Es que una chava la va a estar cantando al final, es Tiaré Scanda’, entonces yo le dije: ‘No, estas grueso, porque las rolas que invento las invento para cantarlas yo e inventar una como para que la cante una chava, pues no creo que me nazca’”, dijo.

No obstante, aceptó leer el libreto y conformé iba pasando las páginas se le ocurrió la letra que al final se convirtió en un himno de amor para toda una generación.

