Falta de agua en la GAM se debe a actos vandálicos en Ecatepec: Sacmex

Aunado a los actos vandálicos en Ecatepec también se ha presentado una fuga de agua en la GAM (Foto: Cuartoscuro)

En el último par de días, vecinos de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) de la Ciudad de México han reportado la falta de agua en diversas colonias, por lo que han exigido a las autoridades locales resolver esta situación, pues en algunas zonas se ha indicado que no cuentan con el suministro del vital líquido desde hace una semana.

Cuándo me toca verificar en CDMX y Edomex este 2023, según mis placas El trámite lo deberán realizar los automovilistas cada semestre con excepción de aquellos que obtengan el holograma 00 VER NOTA

En respuesta, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) dio a conocer que la falta de agua en dicha alcaldía tiene que ver con un problema en el Estado de México, entidad con la que colinda. Se informó que en el municipio de Ecatepec se han presentado múltiples fallas en al menos cuatro pozos que abastecen al tanque Santa Isabel, el cual provee de agua a algunas zonas de la demarcación.

Estas fallas fueron ocasionadas por el robo de transformadores de los pozos que mantienen su funcionamiento y por “actos vandálicos”, precisó el Sacmex mediante un comunicado. Sin embargo, no se indicó en qué parte del municipio mexiquense se presentaron los hechos delictivos.

⚠️ SACMEX Informa⚠️ sobre la falta de agua en la alcaldía @TuAlcaldiaGAM pic.twitter.com/92zu2nUmtn — Sistema de Aguas de la Ciudad de México (@SacmexCDMX) January 4, 2023

Lo anterior ha afectado el suministro de agua en casi una decena de colonias, tales como San Felipe de Jesús, Guadalupe Tepeyac, Industrial, San Juan de Aragón 1, 2 y 4, Nueva Atzacoalco, Guadalupe Insurgentes, Lindavista, Panamericana y Magadalena de las Salinas.

Quién es “El Bucanas” presunto líder de la Unión Tepito y que fue recapturado en la CDMX Dicha persona era uno de los individuos más buscados por la Fiscalía del Estado de México y se dedicaba principalmente a la distribución y venta de droga, por él se ofrecía una recompensa de miles de pesos VER NOTA

Aunado a ello, también se ha detectado una “importante fuga de agua potable” en un tubo que mide 36 pulgadas de diámetro, ubicado entre Eje Central y Poniente 120, en la colonia Panamericana. Debido a que actualmente está en proceso de reparación, también ha perjudicado la Zona de Hospitales, Industrial Vallejo, Héroes de Nacozari y Guadalupe Victoria.

Mientras que en San Juan de Aragón, Malinche, Emiliano Zapata, Río Blanco y La Joya se cuenta con una baja presión, lo cual no ha permitido que los vecinos de estas colonias dispongan del agua en su totalidad. En redes sociales también se ha reportado afectaciones en Tablas de San Agustín y San Pedro el Chico. Hasta el momento no se ha reportado afectaciones a las viviendas por la fuga de agua, pues el derramamiento de líquido no es de grandes proporciones.

El Sacmex dispuso de varios número teléfonicos para que la población solicite pipas de agua (Foto: Sacmex CDMX)

Ante esta situación, el Sacmex aseguró que continuará trabajando en la calibración de válvulas y la reparación de fugas, con la finalidad de que el servicio sea restablecido en la brevedad. En tanto, se implementó un operativo de pipas como medida de emergencia, las cuales pueden solicitarse mediante las redes sociales del Sistema de Aguas o al teléfono 55 56 54 32 10.

Estos son los candidatos más fuertes de la oposición para enfrentar a la 4T en el Edomex en 2023 Ante la pérdida de varios estados en las elecciones de 2022, el bloque opositor tratará de impedir la llegada de Morena al Estado de México VER NOTA

Por su parte, la GAM informó que se puede solicitar abastecimiento de agua potable de manera gratuita al número 56 27 91 78 60. Sin embargo, usuarios en redes sociales han indicado que han intentado llamar a ese teléfono pero no han tenido respuesta ante su petición, mientras que otros han señalado que se encuentra fuera de servicio.

En caso de que el Sacmex no conteste las llamadas, se puede generar un reporte para darle seguimiento. Para ello se tienen que brindar los siguientes datos mediante un mensaje directo (los cuales también son requeridos para solicitar una pipa de agua): alcaldía, código postal, colonia, calle, número, lote y/o manzana, entre calles, nombre, número telefónico y correo electrónico.

SEGUIR LEYENDO: