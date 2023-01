Alertaron sobre los próximos votos de Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz ante el plan B electoral y la Guardia Nacional

(AP Foto/Christian Chavez)

El ex candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo Pintado, señaló que dentro de los próximos asuntos a resolverse en la Suprema Corte se encuentra la constitucionalidad del Plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador y la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), asuntos en los que las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz confirmarán “si están del lado de la ley o del capricho del presidente”.

Madrazo Pintado ha sido crítico con lo que llama el “servilismo” de Esquivel Mossa hacia las reformas del Ejecutivo federal, además de que fue ella quien impidió que la Fiscalía General de la República (FGR) entregara una copia al INE sobre la investigación a Pío López Obrador, iniciada a partir de los videoescándalos donde se le muestra recibiendo fuertes sumas de dinero en efectivo, las cuales fueron “aportaciones” al movimiento de Andrés Manuel López Obrador.

El ex dirigente nacional del PRI consideró que con la elección de la ministra Norma Lucía Piña Hernández como presidenta de la Corte, los ministros resistieron el intento del gobierno federal de tomar el control del Poder Judicial.

Sobre los asuntos pendientes de resolver en la SCJN, se encuentra la reforma a las leyes secundarias para integrar a la Guardia Nacional (GN) al Ejército, acto que fue reclamado por los partidos de oposición como una violación a la Constitución, pues el propio Ricardo Monreal, aceptó que para ello era necesario una reforma constitucional.

En cuanto al tema electoral, Morena también impulsó una reforma a través de leyes secundarias para modificar la estructura administrativa y los recursos al Instituto Nacional Electoral (INE). Aunque el gobierno federal aseguró que el paquete de reformas no incurría en violaciones a la Constitución, más tarde se tuvo que reconocer que el Partido Verde incluyó de última hora un artículo que ponía en riesgo la constitucionalidad del plan B, por lo que tuvo que ser corregido de última hora.

El 22 de diciembre, Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, aseguró que la Cámara alta respetará el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación a los probables casos que lleguen a ella por presunta inconstitucionalidad por la Reforma Electoral.

Las dos ministras llegaron a la SCJN propuestas por López Obrador, y actualmente Esquivel Mossa ocupa el cargo de presidenta de la Segunda Sala, la cual aborda los temas en materia administrativa y laboral.

FOTO: VICTORIA VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM

Este lunes 2 de enero, López Obrador reconoció que Esquivel Mossa ha sido consecuente y ha apoyado las “incursiones” de su gobierno en el Poder Judicial. Destacó, además, que solo dos, de los cuatros ministros propuestos durante su sexenio, han votado a favor del proyecto de transformación.

Ante los señalamientos de la operación política de la 4T para para tratar de colocar a Esquivel Mossa

al frente del máximo tribunal, el presidente de la República lo negó, pero aprovechó para aclarar que Norma Lucía Piña Hernández no es de las que apoyan su proyecto político.

“Hay autonomía, eso no lo van a aceptar nunca nuestros adversarios, pero es la verdad, nosotros no imponemos nada en la Corte y es tan evidente aunque no lo quieran aceptar que la presidenta Norma Piña siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido”, dijo desde Palacio Nacional.

