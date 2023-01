Una mujer rompió el vidrio de una estética canina para rescatar a Granada, su mascota

La cuidadora de "Granada" tuvo que romper el vidrio del establecimiento

Una mujer tuvo que romper el vidrio de una estética canina para rescatar a su perrita llamada Granada, pues los encargados de dicho establecimiento le aplicaron un tranquilizante sin su consentimiento, se negaron a entregar al animal con su cuidadora y le querían dar la mascota de otra persona.

La situación se volvió muy tensa cuando la veterinaria de la estética Pelos y Patas Spa Canino se negó a entregar con su dueña a la cachorra de raza Shihtzu. Mientras Ingrid, la dependienta del lugar, había cerrado con llave una puerta, la cuidadora de Granada tomó al animal en sus brazos y rompió el cristal de la entrada para poder salir. El momento quedó captado en video y fue difundido a través de medios locales.

La cuidadora de Granada se identificó en Facebook como Anathanay Tijerina, ella radica en los Estados Unidos y explicó que acudió a la estética Pelos y Patas para que a su mascota le hicieran grooming (alaciado y cepillado); no obstante, la atención desde el inició se tornó hostil. El establecimiento se ubica en una plaza de Reynosa, Tamaulipas.

El trato en la estética se tornó hostil (Facebook/sheeshak10 y Facebook/NoticiasTSC)

“No tomé mucho en cuenta su actitud pésima y arrogante (a la vendedora) se le pagaron 550 pesos por adelantado para que mi mamá la recogiera”, escribió en un grupo de Facebook de vecinos que viven en Puerta Grande, en Reynosa, Tamaulipas.

Entre comentarios, otras personas señalaron a la dependienta por supuestas negligencias y diversas experiencias negativas. Incluso una ex empleada del lugar contó su testimonio, dejando ver que habría habido maltrato animal en más de una ocasión:

“Yo trabajé con ella. Renuncié por que realmente no sabía lo que estaba haciendo y quería que hiciera las cosas como ella decía, pero era tratar mal a los animales, no tenía paciencia ni amor hacia ellos. Agarraba bien feo a los cachorros con tal de hacer los cortes y poder hacer el servicio. Salían todos asustados y temblorosos los pobres. También daba aceite tranquilizante sin consentimiento de los dueños. Posdata: todavía me quedó debiendo por mi trabajo y no me quiso pagar.”

La dependienta de la estética canina fue señalada por maltrato animal (Captura de pantalla)

Los problemas para Granada y su cuidadora comenzaron un par de horas más tarde, cuando la encargada de la estética avisó vía telefónica que había terminado el servicio de baño y cepillado.

Cuando la madre de Anathanay llegó y le acercaron a la perrita, la dependienta del spa canino retiró al animal, bajo el argumento de que supuestamente no era el correcto. Al ser contactada, la cuidadora llegó al lugar nuevamente, ahí, le informaron que había dos ejemplares de la misma raza, solo que la otra se llamaba Lucy.

En medio de la discusión, la veterinaria se habría negado a dar explicaciones o pedir disculpas por la confusión, después cerró la puerta de lo que parece ser el espacio donde brindan servicio a los perros y se negó a abrir.

En medio del tenso momento, la cuidadora de la cachorra tomó a su animal de compañía y salió tras romper el vidrio (Facebook//sheeshak10)

“Sentía un terror horrible al pensar que no me entregaran a mi bebé y pues ella al verme gritarle exigiéndole mi perrita ella optó por encerrarse en la parte de atrás del establecimiento y encerrarme a mí y mi madre dentro de el lugar (...) Llegué a pensar en un secuestro o algo así”.

En la publicación de Facebook, Anathanay mencionó que su Granada presentó algunas afectaciones de salud tras el sedante aplicado sin su consentimiento. Además, compartió con sus contactos de esta red social que la propietaria de Lucy, la otra mascota, ya la había contactado para verificar que cada familia tuviera a su respectiva cachorra.

