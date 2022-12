La verdad detrás del baño rentado como “mini departamento” en Monterrey

Este es el controversial espacio (Facebook/Alejandro García)

Cuando se trata de rentar un departamento, todas las personas buscan la mejor comodidad posible a un precio razonable, pero un usuario de Facebook desató todo tipo de críticas y burlas al ofertar un baño como un mini loft, es decir, un espacio habitable de dimensiones pequeñas. La publicación original se realizó en el grupo Roomies en Monterrey NL.

El lugar se volvió viral por su distribución, ya que el excusado y la cama —al ras del piso— no tenían ninguna separación, solo había una caja de plástico y un par de gavetas para guardar objetos, todo junto entre la puerta de entrada y una ducha inutilizable (a menos que se quisiera mojar el colchón).

Aunque las fotografías causaron desde indignación hasta risa en redes sociales, el autor de la publicación confesó que en realidad no estaba rentando el espacio, si no que el vivió en ese lugar cuatro años atrás.

Así fue la publicación viral (Facebook/Alejandro García)

En el anuncio del estrecho “departamento” se pudo leer lo siguiente:

“A partir del 2 de enero 2023 queda disponible Mini Loft

Solo una persona

Varón con trabajo comprobable

ZONA CUMBRES

No incluye servicios

No se pueden meter visitas

No mascotas

Se proporciona almohada y base de cama

No incluye colchón

Solo gente seria, área Cumbres, Puerta de Hierro”

La persona que originalmente rentaba incluso habría vivido abuso laboral en ese "mini loft"

Su comentario reveló que además de vivir en un espacio poco cómodo, habría sido víctima de abuso laboral. Aunque no lo explicó, es probable que el habitante de Monterrey hubiera realizado la publicación de forma irónica como una manera de advertir a otras personas sobre la situación que sufrió.

“Hola, soy Alejandro, yo renté en la publicación viral. Ahí en 2018 nadie me daba trabajo y caí en las palabras de ese ex jefe que me tenía viviendo ahí. Dábamos consultoría a empresas de 6:00 a 20:00, me tenía que levantar a las 4:00 y de 20:00 a 1:00 hacía más trabajos. No me tenía dado de alta en Hacienda y me corrió sin darme finiquito; ni seguro médico tenía. Para terminar la historia, (el ex jefe) se robó mi propiedad intelectual y derechos de autor”, escribió el internauta Alejandro García.

No hay espacio de separación (Facebook/Alejandro García)

Y es que hacia 2016, el mismo sujeto hizo una publicación en el mismo grupo, pero esta vez buscando rentar. En su comentario también señaló que “hay gente falta de humanidad, Cuidado con lobos vestidos de ovejas”.

Mientras que algunas personas tomaron con humor la situación, otras señalaron que si hay espacios rentados con esas dimensiones, incluso hubo quienes —con sarcasmo— explicaron que a los potenciales clientes les faltaba visión, pues así vive mucha gente en países como Japón o Corea del Sur, así como en ciertas ciudades de Estados Unidos (EEUU).

Un usuario de Twitter comparó el cuarto con una de las escenas de "En búsqueda de la felicidad", de 2006 (Captura de pantalla)

En Tokio, hay departamentos de casi 9 metros cuadrados. La renta mensual de estos micro espacios individuales oscila entre los 340 y los 630 USD. En las fotografías para “promocionar” el pequeño espacio viral en Monterrey, Nuevo León, se pudo ver que también había un lavamanos.

En pocas horas, se volvió viral la publicación que se realizó originalmente en el grupo, desatando comentarios como “Me interesa urgentemente... para denunciar”, “Claro que no caben visitas, pues es que no pueden entrar, literal”, “Lo ‘importante’ es la ubicación, con tal de decir que vives en el centro de la ciudad”, “De risa, casita de muñecas”; así como “Departamento, dice, eso es el tercer baño de su casa que está amplio y que quiere rentar”

