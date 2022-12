Por qué usuarios en redes dijeron ver el “fantasma” de Fernando del Solar en un video de Anna Ferro

(Instagram/annaaferro8)

En junio de 2022 la industria del espectáculo mexicano se vistió de luto debido al fallecimiento de Fernando de Solar, desde entonces Anna Ferro ha compartido un poco sobre su proceso de duelo. Sin embargo, usuarios en redes sociales quedaron atónitos después de que aparentemente “el fantasma” del exconductor de Venga la Alegría apareciera en un video de su viuda.

El clip resultó ser una antigua entrevista que la instructora de yoga dio a los medios de comunicación y en donde hablaba sobre lo que Charly López llegó a decir de Ingrid Coronado. A partir de este clip, la controversial grafóloga Maryfer Centeno retomó el momento para analizarlo y fue ahí que los internautas aparentemente se percataron de una aparición, por lo que no dudaron en realizar todo tipo de comentarios al respecto.

“Ok, pero esta imagen de atrás”. “Atrás de ella se ve un rostro”. “Atrás de Ana se ve el rostro de Fer, yo creo que aún sigue con ella y no sé porque no le creo a Ingrid, por qué no hacer todo eso en su momento, porque antes hasta le hacía canciones de amor”, son algunas de las menciones.

Ante dichas reacciones, Centeno no se quedó callada y mencionó que ella también veía algo extraño en el video de la viuda de Fernando:

“A los que dicen que se ve el rostro de Fernando del Solar en el video me parece muy fuerte pero yo también veo su cara”, apuntó.

Anna Ferro lanza conmovedor mensaje de fin de año a Fernando del Solar

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la instructora de yoga compartió una serie de imágenes en donde se puede observar a del Solar sonriendo ante los micrófonos o completamente enamorado junto a su esposa.

“Adiós 2022 te llevaste a mi gran amor, a mi amigo, confidente, esposo, amante… sigo aprendiendo de esto y no sé qué venga en este 2023 pero estoy con toda la actitud y amor de vivir, agradecer y crecer. Gracias gracias gracias”, escribió en primera instancia.

De igual manera, Ferro aprovechó el espacio para agradecerle a Fernando por todo los aprendizajes que le dejó en su vida y ahondó en que, a pesar de que ya transcurrió algún tiempo desde su deceso, el dolor de la pérdida aún continúa para ella.

“Gracias amore por el amor, por las enseñanzas, por la luz, por los días obscuros… por todo, pero sobre todo por coincidir en esta vida en este plano, te amo al infinito más allá. Son 6 meses y siento que fue ayer, pero a la vez te extraño tanto @fernandodelsolar love, love, love”, externó.

El post rápidamente recibió más de ocho mil me gusta y algunos internautas no dudaron en enviar todo su cariño a Anna Ferro, además de externarle palabras de apoyo.

“El no murió el vive en el corazón de las personas que lo amaron y sobre todo en el corazón de Anna Ferro que lo amo en la salud y la enfermedad y nunca lo abandonó lo acompañó hasta el final , ese es amor del bueno”. “Mil Bendiciones Ana Ferro, me encanta. Ver tu luz, y tu paz, te mando un fuerte abrazo. Mi admiración para ti. Una gran mujer”. “Será hermoso el próximo y los siguientes años Ana, le diste amor y paz a Fer, la vida te recompensará con solo bendiciones”, son algunas de las palabras que pueden leerse.

Y es que, tras una enorme pérdida, las festividades pueden representar un gran reto para todos los seres queridos de las personas que murieron en el año.

En este sentido, durante Navidad, Ferro externó que no se sentía con el mejor de los ánimos, pero que estaba dispuesta a dar lo mejor de sí para disfrutar las celebraciones.

“Como cuando tu estado de ánimo no está al cien, peor tienes la actitud de estar mejor, no importa como hagas, como salgas, ruedas de la cama e intentas hacer algo por ti”, mencionó durante una Instastory.

En el video se ve a la famosa con sus chinos sueltos, bien abrigada y en medio de una calle. En este sentido, Ferro destacó que sus seres queridos aceptaron acompañarla a dar un paseo con la finalidad de que pudiera despejar su mente.

“Así que voy a salir a caminar con mi familia, ya que me apoyan siempre en mis locuras, con un frío tremendo, pero vamos. No importa si combinas o no combinas, si te peinaste o no, aplica lentes, aplica una diadema pero sal”, explicó.

