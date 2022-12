Mier descartó que campaña nacional de espectaculares ponga en riesgo la candidatura de Sheinbaum

Diputados de Morena se adjudicaron espectaculares a favor de Claudia Sheinbaum (Twitter/@EmilioAlvarezI)

Ignacio Mier, coordinador de los diputados federales de Morena, llamó a sus compañeros a serenarse, colocarse una bolsa de hielo en la cabeza y pensar sobre todo en la unidad de partido, esto luego de que algunos legisladores reconocieron su participación en la campaña de espectaculares por todo el país a favor de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y aspirante a la candidatura presidencial.

Sin embargo, el coordinador parlamentario negó que la campaña nacional a través espectaculares, pagada por algunos legisladores de ese partido, pueda tirar la candidatura de Sheinbaum, y adelantó que a partir del próximo año se elevará la temperatura de la sucesión presidencial. Por ello, llamó a sus compañeros a buscar otras formas de expresar dichos apoyos.

“En política no puede haber espacios vacíos, se tienen que llenar y es un llamado abierto, pero que no violentemos la ley y que no entremos entre nosotros en disputas porque no ayuda a la unidad, al contrario, ellos son agentes políticos, son promotores del cambio, tenemos una gran responsabilidad”, expresó Mier.

Respecto a las divisiones generadas al interior de Morena, el coordinador reiteró el llamado a serenarse y mantener la unidad.

“Yo he escuchado la posición que han expresado mis compañeros y compañeros diputados con relación a este tema… Yo les hago una invitación a que se serenen, que nos pongamos todos una bolsa de hielo en la cabeza, que pensemos en la unidad de nuestro movimiento, de nuestro partido”, resaltó el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

El líder de la bancada guinda sostuvo que algunas acciones no benefician a los integrantes del movimiento que tienen legítimas aspiraciones, pues hay que recordar que el Instituto Nacional Electoral (INE) pidió a la Jefa de Gobierno de la CDMX deslindarse de la campaña nacional a favor de su candidatura, pues podría considerarse “actos anticipados de campaña”, lo cual viola la equidad en los procesos electorales.

“La política es emoción, es pasión, a veces la emoción gana más que la razón y lleva a este tipo de expresiones, que yo conozco a mis compañeros, sé cómo actúan, cómo se desempeñan, conozco el temperamento, pero también sé que ellos van a serenarse”, dijo confiado Mier.

Diputados de Morena reconocen campaña a favor de Sheinbaum

(Twitter @kozardazer)

La diputada federal de Morena, Patricia Armendáriz, negó haber violado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) al financiar los espectaculares que hacen alusión a Sheinbaum bajo la consigna “Es Claudia” y una silueta de su rostro en las que se muestran imágenes alusivas a cada una de las entidades en que fueron colocados.

“Yo pagué con mis recursos parte de un fondo que hicimos para apoyar a Claudia, para que la conozcan porque creemos que ella debe de ser la próxima presidenta y todos están en campaña, no seamos hipócritas”, declaró Armendáriz en entrevista para el periodsita Carlos Zúñiga Pérez.

Consejeros del INE piden respetar las reglas

Claudia Sheinbaum (Twitter/@Claudiashein)

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, reiteró el 5 de diciembre su postura en favor de la orden emitida a Jefa de la Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien se le instruyó recientemente de hacer un llamado a sus simpatizantes para que se abstengan de realizar conductas que busquen influir en el proceso electoral 2024.

“Puede ser legítimo aspirar a una candidatura presidencial. Lo que no lo es consiste en beneficiarse de proselitismo adelantado. El INE ordenó a la Jefa de Gobierno deslindarse de ese proselitismo por ser ilegal”, escribió vía Twitter el consejero.

En este sentido, Murayama aseguró que “es de demócratas apegarse a la ley”. Su publicación se desprende de un comunicado emitido por el instituto electoral el pasado 02 de diciembre en el que se le ordena a la dirigente capitalina deslindarse de la campaña anticipada en su favor, particularmente de anuncios en bardas y lonas ubicadas a lo largo de la República en los que se leen frases como “Es ella”, “Es Claudia”, y “para que siga la transformación”.





