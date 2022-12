Detuvieron a un franelero que cobraba hasta 50 pesos por estacionarse en calles del Centro de la CDMX

Franelero detenido en CDMX (SSC)

Un franelero que presuntamente cobraba por estacionarse en la vía pública, cerca del Mercado San Juan ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, y agredía a los conductores, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Ante ello, el titular de la dependencia, Omar García Harfuch compartió en sus redes sociales la fotografía del aprehendido e hizo un llamado a la ciudadanía para denunciarlo en caso de reconocerlo.

“El día de hoy compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a esta persona por diversos abusos a personas que buscaban estacionarse en lugares permitidos, por favor si lo reconocen ayúdenos a denunciar”, dijo.

De acuerdo al reporte, en la esquina de las calles de Ernesto Pugibet y Buen Tono, los policías vieron al sujeto que estaba cobrando a automovilistas para dejar sus vehículos en un lugar permitido para estacionarse, por lo que se le acercaron para verificar lo que estaba ocurriendo.

franeleros (Foto: Cuartoscuro)

Debido a que estaba violando la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México los uniformados procedieron a detener al hombre de 29 años de edad, “a quien le leyeron sus derechos de ley”.

Tras ello, el sujeto fue presentado ante el Juez Cívico de la zona, para que le diera la sanción correspondiente.

Supuestamente los franeleros o “viene, viene” estarían cobrando cuotas de hasta 50 pesos a los automovilistas que buscan un lugar para estacionarse en las calles del Centro Histórico capitalino para realizar sus compras de temporada.

Estos sujetos se caracterizan por llevar una mariconera o cangurera, un chaleco fosforescente y una franela con la que dirigen a los conductores para estacionarse en la vía pública. La cuota sería presuntamente porque cuidan que no le hagan nada a los autos mientras los pasajeros se ausentan por algunas horas.

En un reportaje de El Universal, los sujetos además de estar cobrando en la calle por estacionarse en lugares públicos, estarían siendo violentos con los conductores que se niegan a darles los 50 pesos que solicitan.

Supuestamente, un “viene, viene” habría agredido a un hombre que no quiso darle la cantidad de dinero. Cuando solicitó el apoyo de una patrulla de la SSC a través del 911, los oficiales le dijeron que no podían detenerlo porque no hubo “agresiones físicas ni amenazas de muerte”.

(Foto: especial)

Sanciones para los “viene, viene” en la CDMX

En octubre de 2020, el Grupo Parlamentario de Morena presentó al Congreso de la CDMX una iniciativa para sancionar con hasta 36 horas de trabajo comunitario a aquellos que aparten lugares en la vía pública, con el objetivo de recuperar los espacios y la sana convivencia.

En este sentido, se señalan como conductas violatorias al reglamento “colocar, instalar, arrojar o abandonar objetos o residuos, que puedan entorpecer u obstruir la libre circulación de los peatones y/o vehículos”.

No obstante, se detalló que no sólo serían sancionados los franeleros, sino además aquellas personas que colocan objetos frente a sus domicilios.

Para adicionar dichas conductas es necesario reformar la fracción XII del artículo 29 de la Ley del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como la fracción II del Artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica local.

