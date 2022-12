¿Cuál es la planta medicinal que alivia todo tipo de tos de forma natural?

Panoto-s ® ofrece al público un tratamiento eficaz para erradicar los diferentes tipos de tos (Getty)

Dentro de las principales causas de tos, uno de los síntomas más molestos y frecuentes en todas las infecciones respiratorias del mundo, se encuentran las causadas por gérmenes… y dentro de estas, las causadas por virus, son las más frecuentes; enfermedades como la gripe o algún resfriado común son claros ejemplos, sin embargo, no hay que minimizarlos ya que, de no tratarse correctamente, pueden complicarse y llegar a causar bronquitis e incluso neumonías.

Cuando una persona goza de buena salud, se alimenta bien y hace ejercicio con regularidad, por lo general cuenta con un buen sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa contra los gérmenes, sin embargo, cuando las personas entran en contacto con seres microscópicos, el sistema de defensa puede llegar a debilitarse por la batalla a la que se enfrenta contra estos agentes externos.

Y la situación se puede complicar aún más cuando existen factores que pueden afectar la recuperación, situaciones que pueden agravar más la salud de la persona: corrientes de aire y cambios bruscos de temperatura, usar ropa mojada o no cambiársela después de haber caminado bajo la lluvia, en estas y otras situaciones similares, los mecanismos físicos de defensa pueden “paralizarse”. Dentro del sistema respiratorio existen millones de vellosidades que sirven para expulsar agentes extraños por medio de movimientos continuos e imperceptibles al ser humano, estos son los llamados “cilios del árbol bronquial”. Al paralizarse este sistema se disminuyen las defensas físicas contra virus o bacterias.

El contacto directo con personas contagiadas en situaciones comunes como platicar en el lugar de trabajo sin cubrebocas, niños jugando en una guardería o alumnos abrazándose en la escuela permite a virus y bacterias entrar en contacto fácilmente con las vías respiratorias, viajando hasta los bronquios y atacando a las células sanas de todo el sistema respiratorio para continuar con su multiplicación.





Durante la época de invierno es más común enfermarse debido a que las personas se reúnen en lugares encerrados y sin ventilación.

¿Qué tipos de tos existen?

-Tos seca: en dicho caso la mucosa de la garganta se irrita y con el menor estímulo se puede presentar la aparición de un ataque de tos.

Con ese tipo de tos las vías respiratorias no se logran limpiar, puesto que no hay moco que se encargue de llevar a cabo la función. Comúnmente, la tos seca aparece durante la noche, justo en el momento que el cuerpo cambia de posición, por tal motivo puede afectar el descanso de la persona.

-Tos productiva: es decir, la formación de la mucosidad aumenta y facilita la expectoración. Cabe destacar que el moco puede convertirse en un cultivo para patógenos, por lo que es importante toser para que se remueva y se expulse la mucosidad.

-Tos aguda: Una de sus principales causas es la faringitis viral y, de acuerdo con la definición encontrada en la Organización Mundial de la Salud (OMS), generalmente no permanece más de ocho semanas.

-Tos crónica: a diferencia de la anterior, es cuando perdura al menos tres meses durante dos años. Una de sus principales causas es el tabaquismo o la contaminación ambiental.

Las características de Panoto-s® se pueden comparar con una huella dactilar, ya que se destaca de los demás jarabes NO SOLO POR SU EFICACIA, sino también por su proceso de fabricación ÚNICO e INDIVIDUAL.

¿Cuál es el mejor jarabe para tratar la tos?

Es aquí en donde adquiere vital importancia la consulta médica, abarcando un interrogatorio y exploración completa. La tos aguda se convierte entonces en uno de los síntomas más comunes por el cual el paciente puede solicitar atención médica. Al médico se le presenta el gran reto para la elección de un jarabe que cumpla con las características de seguridad y eficacia, es decir, aquel que logre un óptimo manejo en el control de la tos, al menor costo clínico.

De los llamados fitofármacos, llama la atención una formulación en particular, el extracto patentado EA575® de Hedera Helix, debido a su evidencia científica acumulada desde su llegada a México en el año 2001. Dentro de los estudios para la validación de este jarabe (llevados a cabo de acuerdo al método científico y validación por los principales institutos alemanes), se destaca el recién descrito efecto antiinflamatorio, observado y comprobado en células pulmonares, logrando posicionarse como el jarabe para el control de la tos más estudiado en Europa, América y Asia. Adicional a esta acción antiinflamatoria, este jarabe logra disminuir la viscosidad del moco y reduce el espasmo bronquial que en conjunto logran un efecto naturalmente antitusivo.

La hiedra vegetal de origen puro NO ES lo que determina el mecanismo de acción, si no la composición del extracto obtenido a través de un proceso de fabricación ÚNICO e INDIVIDUAL; Y es precisamente por esto que las copias no son simplemente intercambiables entre sí.

Cabe destacar que Panoto-s® está indicado para las personas a partir de los 2 años de edad para tratar procesos inflamatorios agudos y crónicos de enfermedades respiratorias. Para más información, Consulta a tu médico.





