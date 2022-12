México cerrará 2022 con cifra histórica de personas desaparecidas; Jalisco es la entidad con más casos

Al día de hoy, los reportes oficiales dan cuenta de más de 109 mil personas desaparecidas en México. (FOTO: VICTORIA RAZO/CUARTOSCURO)

A pesar que el gobierno federal se ha encargado de presumir sus datos en cuanto al combate a la inseguridad en el país, existe una cifra por demás sensible que está lejos de disminuir: la de personas desparecidas y no localizadas. En 2022, México fue testigo de un hecho sin precedentes, alcanzar la cantidad de 100 mil personas desaparecidas, pero no sólo eso, sino que al finalizar el año el registro está por llegar a las 110 mil.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en el país hay un reporte de 109 mil 502 personas bajo esta condición (al corte de 28 de diciembre), siendo Jalisco la entidad que más casos reporta. El padrón da cuenta de la ocurrencia desde marzo de 1968 y es actualizada diariamente.

En él, se indica un total histórico de más de 269 mil personas desparecidas y no localizadas (cerca de 160 han sido localizadas). Segmentado en diversas categorías, los datos demuestran que por sexo, el mayor número de desaparecidos corresponde a hombres con 81 mil 443 casos, mientras que 27 mil 319 han sido mujeres (por 740 casos sin determinar).

Jalisco es la entidad que más personas desaparecidas y no localizadas reporta en México. Foto: NOTIMEX / SUSANA GIL

Por entidad, Jalisco es la de mayor incidencia con 15 mil 038 personas desaparecidas. A esta le siguen Tamaulipas con 12 mil 465, el Estado de México con 11 mil 871, Veracruz con 7 mil 437, Nuevo León con 6 mil 251, Sinaloa con 5 mil 666, la Ciudad de México con 5 mil 149 y Michoacán con 4 mil 808. El año inició con alrededor de 95 mil reportes y terminará con 110 mil (según la tendencia y cercanía actual, pero puede variar), un aumento del 15.7%.

La administración de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco desde 2018, ha tenido que lidiar con esta problemática desde el inicio de su mandato pues es uno de los ejes principales del que la población exige atención. El funcionario ha tenido diversas controversias en relación a sus declaraciones y manera de afrontar la apremiante situación. La última de ellas al asegurar que la mayor parte de personas desparece por “voluntad propia”.

“De todas las personas desaparecidas, solamente el 10% desapareció porque se haya cometido un delito. Tenemos muchísimos casos de personas que desaparecen por voluntad propia, que se van y que luego aparecen, pero la estridencia es enorme y eso es muy importante como sociedad entenderlo”, fueron las palabras del político afín a Movimiento Ciudadano durante un informe de seguridad en noviembre de este año.

Mapa de personas desaparecidas en México por estado de 1964 a 2022. Foto: Segob

Cabe mencionar que en el RNPDNO la información es modificada diariamente por lo que las cifras aumentan o disminuyen según sean el reporte y seguimiento de las denuncias. En ese sentido, Jalisco se ha mantenido alrededor de las 15 mil personas desaparecidas sin una disminución en la incidencia, al contrario.

Además, el dato expuesto por el gobernador hace referencia a que, de las personas que sí se pudieron localizar entre 2018 y 2022 -apenas una segmento del total- estas refirieron que fueron o no víctimas de un delito previo. De ahí la información que utiliza Alfaro en su argumento.

En el sentido opuesto a los estados de mayor incidencia es Tlaxcala el que menos casos registra con apenas 153. Luego aparecen Campeche con 191, Tabasco con 245, Yucatán con 342, Aguascalientes con 356, Querétaro con 538, Durango con 788, Baja California Sur con 807, Hidalgo con 817 y San Luis Potosí 820.

