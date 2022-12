Marimar Vega fue víctima de robo en plena Navidad

La actriz denunció que nunca pudo comunicarse con personal de la aplicación para solucinar su situación (Foto: Instagram)

Marimar Vega suele compartir en sus redes sociales momentos íntimos de su día a día, además de ocasiones especiales que ha dejado conocer a su más de un millón de followers en Instagram, pero en esta ocasión la actriz empleó la plataforma para denunciar que fue víctima de robo en la víspera de Nochebuena.

La hija del fallecido actor Gonzalo Vega reportó que le robaron a través de una aplicación de envíos, y aprovechó para darle visibilidad a otras personas que han sufrido la misma situación.

Fue en las historias de Instagram donde la actriz de De brutas nada levantó la voz para denunciar que fue vícitima de una aplicación de taxis privados y envíos de paquetes, pues solicitó el servicio de recolección y tiempo después le cancelaron su entrega, dejando a la actriz de 39 años en espera de una respuesta.

Marimar Vega no ha ahondado en la desafortunada situación que vivió con la app de mensajería (IG: marimarvega)

“Hoy en la mañana utilicé la aplicación de Rappi para que recogieran un paquete, lo recogieron y después cancelaron el pedido. ¡Lo cual quiere decir que me lo robaron!”, expresó.

La famosa dejó en claro que pese a intentar comunicarse con alguna persona de la app para mediar la situación, le fue imposible entrar en contacto. “Llevo 2 horas aproximadamente tratando de que me respondan y alguien me explique dónde está mi paquete y nadie me contesta ni me da una solución. Conclusión me robaron. Y no se hacen responsables”, expresó la famosa.

Aunque la penosa situación ocurrió en la víspera de Navidad, al momento la actriz no ha dado más detalles sobre el robo y si la empresa se hizo responsable por el hecho.

*Información en desarrollo