Cómo obtener un crédito del INVI en CDMX 2023

Por medio del programa Vivienda en Conjunto se podrá adquirir un crédito en 2023 Foto: Cuartoscuro

Con la llegada del año nuevo muchas personas se preguntan como adquirir un crédito en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México (INVI), el cual es una institución encargada de impulsar programas de Vivienda en Conjunto, la cual tiene una modalidad para adquirir un departamento en la CDMX.

Por medio de dicho programa el INVI ha impulsado que muchos jóvenes y adultos tengan acceso a la oportunidad de poder remodelar su vivienda o en su defecto, el de poder adquirir una casa o departamento, aún cuando los ingresos de los interesados no superen el salario mínimo.

En Vivienda en Conjunto se ofertan múltiples modalidades de préstamos, siendo una las opciones más populares de adquisición de vivienda, misma que ayuda a tener un nuevo patrimonio y a elevar el nivel de vida de las personas.

Diversas viviendas se han logrado desarrollar con el apoyo del Gobierno capitalino, ya que busca poder habilitar espacios de oficinas que en su momento fueron demolidas a causa de sismos, mismas que hoy en día dan paso a nuevas unidades habitacionales.

Se puede remodelar el hogar o adquirir una vivienda en la CDMX Foto: Cuartoscuro

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el crédito?

Para poder participar en el nuevo programa y tener la opción de adquirir una vivienda en 2023, se tienen que cumplir con los siguientes requisitos:

- Tener entre 18 y 64 años de edad.

- Residir en la Ciudad de México.

- Ganar máximo hasta 5 veces el salario mínimo de manera individual y hasta 8 salarios mínimos como ingreso familiar.

- No ser propietario de algún otro inmueble en la CDMX.

En caso de cumplir con los requerimientos, las personas interesadas pueden acudir a las oficinas del INVI ubicadas en Calle Canela 660, Planta baja, Col. Granjas México, en un horario de 09:30 a 13:30, con una carta de motivos solicitando el apoyo al Dirección General del INVI, con el CURP, acta de nacimiento o identificación oficial y comprobante de domicilio. Finalmente, le indicarán el proceso que deberá llevar a cabo para determinar si se es apto para este apoyo.

¿Cuáles son los principales criterios para acceder al crédito?

*Se dará prioridad a aquellos que se ubiquen en las siguientes posiciones:

-Madres o padres solteros con dependientes económicos.

-Jefas de familia con dependientes económicos.

-Adultos mayores.

-Indígenas.

-Personas con capacidades diferentes.

-Habitantes de vivienda en alto riesgo.

Para poder tener acceso a un crédito es necesario tener entre 18 y 64 años de edad Foto: Cuartoscuro

*Cuando el suelo proviene de un predio expropiado, las personas que habitan el predio son automáticamente beneficiadas con un crédito de vivienda.

*En caso de que los solicitantes formen parte de una organización social, el representante de la misma es quien presenta la solicitud de crédito ante el Instituto.

*Si se trata de un solicitante particular, que no cuenta con apoyo de alguna organización social, la solicitud se presenta en la Oficina de Bolsa de Vivienda, ubicada en Canela No. 660, P.B., colonia Granjas México, delegación Iztacalco, C.P.08400.

Para mayor información los ciudadanos podrán visitar la página oficial del INVI. Click Aquí.

En algunos casos se podrán otorgar créditos bajo los siguientes criterios:

*En caso de que el ciudadano tenga 64 años de edad y no cuente con ingresos propios, entonces deberán contar con un deudor solidario, quien, en su caso, será responsable del pago del crédito.

*Para el solicitante que cuente con ingresos propios y tenga 64 años de edad, también deberá tener un deudor solidario. No se considerará el ingreso del deudor solidario en la corrida financiera.

