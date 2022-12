Thalía sexy y extravagante, los looks que la mexicana presumió esta Navidad

Thalía recordó uno de sus más icónicos y extraños looks de Navidad (Instagram/@thalia)

Thalía se convirtió en una de las estrellas a las que siempre les gusta utilizar los más suntuosos vestidos para celebrar momentos especiales, tal como lo es la Navidad, por ello recordó con su característico humor la ocasión en que le pusieron un vestuario lleno de luces, esferas y moños.

Thalía y la fórmula pop para que todos puedan ser o convertirse en “Psycho B**ch” En exclusiva para Infobae la cantante confesó si regresará a México o Latinoamérica con alguna gira musical o proyecto, así como los más íntimos detalles del proceso creativo de su más reciente sencillo VER NOTA

Como todos los años, Thalía recuperó algunas imágenes de los outfits que llegó a utilizar para festejar la Navidad, desde mini vestidos, hasta largas faldas que asemejan a un árbol.

A través de su Instagram, la cantante publicó una foto de su juventud en la que luce un corset rojo y lo que parece ser la estructura de una crinolina, pero sin tela, un miriñaque. Todo estaba adornado con decenas de esferas rojas, moños, escarcha verde tipo pino y una serie de luces encendidas, como si ella fuera un árbol de Navidad. Por debajo del miriñaque se puede ver que solamente llevaba unos botines blancos.

La intérprete de No me acuerdo se tomó con humor este vestido y solo comentó: “Cuando te dicen: ven casual a la cena de Navidad”.

Laura Zapata anunció la detención de tres personas que habrían maltrato a su abuela en una casa de retiro El arresto se llevó a cabo después de que la actriz solicitó la ayuda de sus seguidores de redes sociales para localizar a Jessica “N”, la enfermera que habría atendido a Eva Mange VER NOTA

Además de ese vestuario, Thalía recordó que en su juventud también se “disfrazó” de Santa Claus, pero muy a su manera, pues vistió una mini falda roja con la orilla blanca y un cinturón negro. En el torso portó un top blanco, de mangas largas y rojas, y un par de guantes rojos.

Pese a que estos fueron looks que Thalía no utilizó en realidad para celebrar la Navidad, los atuendos que ha presumido en redes sociales para su cena del 24 de diciembre no dejan de ser extravagantes.

Mujer se viralizó en redes sociales por recibir a Checo Pérez como regalo de Navidad; así reaccionó Usuarios de redes sociales no pudieron ocultar su envidia ante el inesperado obsequio VER NOTA

Un ejemplo es el outfit que utilizó el año pasado en estas mismas fechas, que fue completamente blanco, con un body que dejaba destapado su vientre, un corset, una manga de plumas y botas altas con peluche.

Mientras que en 2019 utilizó un vestido rojo con varias capas de tela y también un conjunto de pantalón y gabardina azul.

Ese mismo año promocionó una de sus canciones navideñas con un vestido dorado, con el frente abierto y una larga cola. Las mangas fueron largas, pero el vestido era strapless. Este look lo acompañó con un gorro de Santa Claus.

Thalía y sus looks más virales

La intérprete de Marimar ha sido una de las más grandes exponentes de la moda en el país y hasta hoy sigue siendo marcando tendencia como lo hacía en su juventud, un ejemplo de esto son los vestuarios que son considerados característicos de Thalía e inconfundibles.

El primero de ellos fue el vestido negro, que está conformado por un body corset nego con una cruz egipcia, guantes largos negros y una falda abierta por el frente. Con este vestuario creado por Mitzy, Thalía no solamente mostró que estilizado cuerpo, sino que también hizo alusión al barroco, algo que dramatizaba aún más su imagen.

En 2018, cuando comenzó a realizar más transmisiones en vivo, llamó la atención cuando apareció con un jumpsuit de color rosa con flequillos. El momento en que Thalía mostró la forma en que su traje podía moverse a su ritmo, se volvió uno de los videos más virales de aquel año.

La ex integrante de Timbiriche inclusive causó que se hicieran réplicas de tal atuendo y se vendieran por todo internet. Ella, para aprovechar este momento, lanzó su propio Thalia Challenge.

SEGUIR LEYENDO: