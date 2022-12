Flor Amargo pasará su primera Navidad “no binarie” sin su familia para evitar críticas

Flor Amargo nuevamente recibió críticas al confesar que no pasará con su familia su primera Navidad "no binarie" (Instagram/@floramargoo)

Flor Amargo confesó esta Navidad no tendrá compañía para evitar criticas luego de declararse “no binarie”; sin embargo, los internautas le escribieron varios comentarios negativos por su forma de pensar, pero también hubo quienes desearon acompañarle a la distancia al sentirse identificados con sus palabras.

Florinda Meza felicitó a “su tesoro” Messi con una imagen donde aparece vestido como “Quico” La viuda de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” celebró el triunfo de la selección argentina y el gran desempeño de “La Pulga”, quien fue elegido como el mejor jugador de la final y del Mundial Qatar 2022 VER NOTA

El pasado 13 de diciembre Flor Amargo se declaró “no binarie”, lo que conllevó que utilizara el lenguaje inclusivo para referirse a su persona y fue una decisión que la hizo feliz, pero las críticas por parte de usuarios en redes se hicieron presentes rápidamente.

Ya que aseguró que seguirá en su lucha para que se le reconozca como persona no binaria y se le hable con lenguaje inclusivo, decidió que esta Navidad no tendrá a nadie a su lado para ahorrarse las críticas de aquellos quienes no respeten su forma de pensar, según dijo en un video que compartió en su perfil de Instagram.

Asimismo, enfatizó que no necesita de alguien en estas fechas porque se considera su propia familia, alguien con quien puede sentirse en libertad y paz.

“Me voy a pasar la Navidad sole, con mi familia, que soy yo, porque familia quiere decir quien te trae paz, quien te impulsa a ser tu mejor versión, quien te da críticas constructivas, así que el día de hoy he decidido ser mi mejor versión, ser únique”

Aunado a ello, Flor Amargo lamentó que en algunas ocasiones estas fiestas signifiquen una experiencia desagradable para personas que son rechazadas en sus propias familias por la comunidad con la que se identifican.

Flor Amargo se declaró "no binarie" desde noviembre, poco después de cortar su característica melena (Instagram/@floramargoo)

“Es muy fuerte que Navidad signifique masoquismo, signifique aguantar y cumplir, cuando la Navidad significa amor y paz (...) porque desgraciadamente hay familias en donde es hasta más bienvenide un abusador, una persona dañina y tóxica, que tú”, dijo en su video.

De Sebastián Rulli a Amanda Miguel: famosos argentinos en México celebraron la victoria de su selección en Qatar 2022 Juan Soler, Patricio Borghetti y otras figuras del medio del espectáculo nacidas en Argentina festejaron el triunfo del equipo albiceleste fuera de su país de origen VER NOTA

Horas antes señaló que en las cenas de Navidad es usual que las “serpientes”, refiriéndose a su familia, usualmente solo critican cómo se ve o sus logros, por ello recomendaba ser fuerte y no permitir que los comentarios demás personas afecten.

“Creo que en lugar de ser cena de Navidad de la familia, es cena de Navidad de las serpientes porque todas y todos se la pasan criticando cómo te ves, de lo que lograste y lo que no lograste y yo te quiero decir que no hagas caso”, dijo en su video.

Una de las personas que reaccionaron a favor de la forma de pensar de Flor Amargo fue Maribel Guardia, quien le externó la admiración que le tiene e incentivar a las demás personas a que pongan más atención a lo bueno.

Tras una apasionante final, Ricardo Peralta es el gran ganador de Masterchef Celebrity México El comediante se coronó con la victoria en la cocina más famosa de México VER NOTA

“Tu eres una reina, tan talentosa y buena persona, te quiero Flor, tenemos que fijarnos que siempre son más los comentarios buenos que los malos”, escribió la actriz.

No obstante, también le criticaron cientos de usuarios con comentarios como: “Definitivamente te dejo de seguir”, “Solo habla de cosas negativas”, “Que alguien le quite las redes sociales por favor le harían un gran favor”, “Andas muy quejumbrose de todo”, se puede leer en sus publicaciones.

Cabe recordar que fue el pasado noviembre cuando se declaró de género fluido y anunció que comenzaría a utilizar ropa de todo tipo, sin importar que fuera considerada para hombres o para mujeres. Desde aquel día recibió muchas críticas por utilizar el lenguaje inclusivo.

SEGUIR LEYENDO: