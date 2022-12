Belinda se viralizó por desconocer que Viva Aerobús es una aerolínea

(IG belindapop)

Belinda es una de las artistas más queridas en la farándula mexicana, pues constantemente se vuelve tendencia en redes sociales por su particular carisma y sentido del humor. Fue así que, en esta ocasión, internautas revivieron el momento en que la cantante confundió una aerolínea con una línea de autobuses.

Fue a través de TikTok donde se viralizó un fragmento del antiguo programa de 2011 llamado Belinda: Un Reality Sobre Mi Vida, en donde se puede observar a la intérprete de éxitos como Luz sin gravedad o Amor a primera vista platicando sobre un vuelo que debía tomar.

Sin embargo, cuando le señalaron sus acompañantes que la solución a su problema podría ser tomar un avión de Viva Aerobús, la famosa se confundió y creyó que le estaban hablando de una empresa de camiones.

“La única opción si quisieras regresar, pero no sé si quieras, es que vueles por Viva Aerobús. Te subes y donde haya lugar te sientas”, se escucha decir en primera instancia.

Ante esto, la joven respondió inmediatamente: ““Pero ¿qué?, ¿es un avión o es un bus?”.

Aunque el clip fue capturado hace muchos años, los usuarios que lo presenciaron por primera vez se mostraron divertidos y no dudaron en reaccionar.

“Nunca decepciona Belinda, jajajaja”. “Eres humilde mi chiquita”. “Yo un tiempo pensé que eran camioncitos que te llevaban al aeropuerto”. “Siendo Belinda... simple”, son algunos de los comentarios que abundaron en esta red social.

A principios de noviembre, Belinda fue tendencia en redes sociales debido a su viral éxito tras su participación en La divina comida, el nuevo reality show de cocina de HBO Max en el que 16 famosos deben hacer uso de sus habilidades para cocinar y demostrar qué tan buenos anfitriones son, aunque ello triunfó por otra cosa.

Ante el evidente gran aspecto físico de la ex prometida de Christian Nodal, la preocupación de su cocinero porque todo, pero en especial ella, consumieran todo lo que había preparado, inició el controversial momento. Bichir retomó la importancia de priorizar el consumo de pan germinado y evitar comer harinas refinadas, pero Belinda fue directa y aseguró que “come de todo”.

“¿Masa madre? ¡No!, ¿pues entonces yo qué futuro tengo? Porque yo como de todo. Pizza, masa madre, masa padre”, dijo la intérprete de El baile del Sapito, a lo que Verónica Toussaint le jugó una broma afirmando que hasta come “mazacuata”, siendo captado a la primera por el resto de los asistentes, menos por ella.

Las risas de la actriz ganadora del Premio Ariel a la Mejor Coactuación Femenina fueron tan grandes e imparables que la incertidumbre en la cantante crecía a cada segundo, al grado de que los demás tuvieron que intervenir ante la pregunta de Belinda que ha sido tomada de diferentes maneras a pesar de que no fue en un tono molesto: “¿Qué? ¿De qué me perdí? Oye, por favor, compartan el chiste”, respondió Belinda en total seriedad, “No tengo ni idea de que es esa palabra”.

De manera inmediata intervino el comediante que representó a la comunidad LGBT+ en una de las temporadas de LOL México -de Eugenio Derbez- para darle mayor contexto a la cantante y hasta bautizar el “mundo donde vive ella”:

