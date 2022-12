Tefi Valenzuela estrenará un rap que compuso para la Virgen de Guadalupe

(Instagram/Archivo)

Tefi Valenzuela causó revuelo tras anunciar que próximamente estrenará un nuevo sencillo que le compuso a la Virgen de Guadalupe y que será un rap.

De qué murió el rapero mexicano Neto Reyno El músico originario de Nuevo León falleció a los 40 años VER NOTA

Durante un encuentro con los medios transmitido por Eden Dorantes, la famosa ahondó que 2023 será un año de sorpresas, pues no sólo estará en un nuevo proyecto con Televisa, sino que su lado musical estará presente.

“Muchísima música para el próximo año, vienen colaboraciones he escrito canciones nuevas”, comenzó a decir.

Dorito, el perrito que se hizo viral por su reacción tras dormirse en Nacimiento Los internautas se hicieron fans del animal que cerró sus ojos y dio la pata para evitar ser regañado por acostarse en un lugar prohibido VER NOTA

En este sentido, Valenzuela destacó que el material que dará a conocer próximamente es muy variado y una de las piezas que más le emociona es la que le dedicó a la Virgen.

“Hablan de amor, de desamor... una se la escribí a la Virgen de Guadalupe, no sé como recibí la inspiración, de hecho ahorita el productor me la estaba mandando mezclada”, remarcó.

(Foto: Instagram de Tefi Valenzuela)

Los reporteros rápidamente cuestionaron a la artista sobre qué inspiró esta canción, a lo que Tefi ahondó en las vivencias personales por las cuales consideró importante crear algo así, además, de que reveló cuál sería el género de la melodía.

Kim Taehyung en México: así fue la visita del cantante de BTS a Bacalar El joven posó para lucir su viaje, pero su carrete de fotos también dejó algunas imágenes totalmente espontáneas VER NOTA

“Es una canción medio rap, donde yo le hablo, porque aunque ustedes no lo crean yo vine a Televisa por primera vez en el 2012 y yo vine como reportera de un programa de Perú, entrevisté a muchos artistas acá, entonces yo siempre le pedía a la Virgen de Guadalupe que yo quería vivir aquí, que quería hacer televisión aquí y en Estados Unidos y se me está haciendo el sueño después de muchos años y es bonito decir: ‘La Virgencita, Dios, sabe cuando te manda las cosas’”, comentó.

La cantante apuntó que sería un sencillo muy importante para ella y que buscaba empatizar con la gente, pues reflexionó que muchos mexicanos suelen atravesar por situaciones similares.

“Esa canción es muy personal, habla de mi historia, de las cosas tristes que me han hecho pasar y de como de repente de un punto a otro, como es el proceso y la evolución, entonces esa canción le tengo una fe muy grande porque la hice con todo corazón para la virgen y espero que muchos se identifiquen porque todos hemos pasado por momentos difíciles y en algún momento la Virgencita ha sido parte de nuestro soporte”, sentenció.

Respecto a su proceso tras llegar a un acuerdo con Eleazar Gómez, Tefi se dijo tranquila y rescató que continúa sanando poco a poco, pero de forma progresiva.

“Ya estoy bien, me siento bien tranquila, pero no es lineal, los procesos no son lineales. En todo, en la depresión en la ansiedad, viene o regresa. En mi caso me siento bastante tranquila, bien, soltera, problemas pero la verdad es que ha sido un buen año, al menos emocionalmente me he sentido muy bien”, dijo y agregó:

Yo creo que estoy muy positiva, enfoco toda mi energía en crear, en las cosas que me gustan más y eso es lo que me está dando estos resultados (...) yo creo que lo mejor es mostrarles mi alegría, mi sonrisa, que es lo que me encanta que vean las mujeres allá en sus casas, que digan: ‘Esta chica pasaron unos años, está bien, está contenta’”

SEGUIR LEYENDO