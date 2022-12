María Usi, ex integrante de Acapulco Shore, denunció presunto abuso sexual

María Usi acusó a un hombre de presuntamente haberla drogado y violado (Instagram/@maria_usi)

María Usi, ex integrante de Acapulco Shore, señaló que un sujeto presuntamente la drogó para después abusar de ella y robarle una televisión. La modelo confesó que no denunció ante las autoridades a su supuesto agresor porque él uso condón.

“Fue la mejor época de mi vida”: el emotivo adiós de Karime Pindter de Acapulco Shore En exclusiva para Infobae México, la popular chica reality show compartió unas emotivas palabras, los proyectos para 2023 y el por qué canceló su boda VER NOTA

A través de las historias temporales del que sería su perfil de Instagram, María Usi compartió una captura de pantalla de la conversación que tuvo con la persona que supuestamente la violentó, recalcando que esto pasó tiempo atrás, pero sin precisar cuánto. También reveló que hasta ahora pudo exponerlo en redes sociales porque temía por su integridad.

En las imágenes que compartió, narró que su presunto abusador la habría drogado y ella estuvo inconsciente por dos días; durante ese tiempo él la habría violado y, además, habría visto en un video registrado por cámaras de seguridad que el sujeto se habría robado pertenencias del lugar en donde vivía.

Esta fue parte de la denuncia que hizo María en su perfil de Instagram (Instagram/@maria_usi)

“Este hombre me drogó, violó y no desperté hasta dos días después. Gracias a Dios usó condón y por eso nunca lo denuncié, pero si no fuera suficiente, se robó una pantalla donde vivía, arriba de unas oficinas”, se lee en su historia.

De compañeras a rivales: Lucía Méndez demandará a Laura Zapata y Sylvia Pasquel por sus críticas Desde su participación en “Siempre Reinas” las actrices han lanzado críticas en contra de Méndez, principalmente porque supuestamente no está vigente en el mundo del espectáculo VER NOTA

Inclusive, la influencer aseguró tener el video en donde se vería cómo su presunto agresor se llevó la televisión. “Estoy buscando el video donde se robó la pantalla después de violarme”, escribió la ex AcaShore.

En otra publicación, en la que mostró el rostro de la persona que presuntamente abusó de ella, escribió: “No lo quise hacer público por mucho tiempo, pero no quiero que le pase a otra”.

Detrás de su denuncia, en la captura de pantalla de la conversación que intentó mantener con el sujeto, se puede leer que lo acusa de haber cometido otros presuntos delitos como robar relojes.

Más castigo a quien, a través de favores, obtenga consentimiento para tener cópula con menores Se busca castigar a las personas que abusen de sus puestos, jerarquías o responsabilidades en relación con un menor para obtener algún beneficio sexual VER NOTA

“Le robaste los Rolex a tu mejor amigo”, “Wey, me drogaste, violaste y a parte te llevaste una pantalla”, “Voy a empezar con decirle a tu hermana”, son algunos de los mensajes que María envío, pero no obtuvo una respuesta.

Después, estas stories fueron eliminadas. Hasta el momento María no ha vuelto a mencionar el tema, tampoco a utilizar sus redes sociales. Aunado a ello, los perfiles en redes de su supuesto violador ahora son privadas.

Usi fue integrante de Acapulco Shore en su quinta temporada, en 2019. Actualmente se dedica a las redes sociales.

María no ha sido la única integrante del programa de telerrealidad que denuncia a través de sus redes sociales haber sido víctima de alguna agresión o acoso, pues también está el caso de Rocío Sánchez, quien hace un año señaló que un hombre la perseguía.

La influencer expuso en su cuenta de Instagram que una persona la siguió por varios locales en una plaza comercial. Rocío relató que al momento en que se dio cuenta de que alguien la estaba persiguiendo, intentó perderlo entrando a diferentes negocios, pero no lo logró. Después de un tiempo, tuvo que recurrir a un policía.

Sánchez compartió varios videos de la persona que la habría seguido, pero él, al darse cuenta de que estaba siendo grabado, se alejaba y volteaba en otra dirección para que su rostro no pudiera verse.

Rocío salió de aquella situación pidiendo un taxi por una aplicación, pero confesó que temía que su presunto acosador continuara siguiéndola.

SEGUIR LEYENDO: