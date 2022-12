Policías discriminaron a indígena triqui por su vestimenta; la SSC ya se disculpó

Copred trabaja de forma transversal e integral con la SSC y otras instituciones del Gobierno de la CDMX para generar un cambio cultural y evitar que estos actos se repitan. (@COPRED_CDMX)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) a través de la Subsecretaria de Desarrollo Institucional, Marcela Figueroa Franco, emitió un comunicado a través de Twitter donde ofreció una disculpa pública y presencial a la artesana Yatahli Otilia Rosas Sandoval por actos de discriminación de que fue víctima por uno de los uniformados de la SSC.

Esta acción fue denunciada previamente ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED). La artesana de San Andrés Chicahuaxtla, Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, contó sobre este acto de discriminación el pasado 4 de noviembre a través de su cuenta de Twitter, donde detalló como uno de los policías le negó a ella y a su hermana la entrada al Zócalo capitalino por considerarlas como vendedoras ambulantes; la artesana se dirigía a recibir el Premio Especial a la Mejor Obra de Innovación con Tradición.

“El 28 de noviembre en la Av. 5 de mayo, alrededor de las 10:45 am, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, cuando me dirigía a la ceremonia de premiación del concurso Gran Premio Nacional de Arte Popular 2022, celebrado en el Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la calle de Moneda N 4, en el que me entregarían el Premio Especial a la Mejor Obra de Innovación con Tradición (...) un oficial de policía de nombre Román Miranda nos bloqueó el paso a mi hermana y a mí, posicionándose enfrente de nosotras de manera intimidatoria, y nos ordenó dirigirnos a otra calle, ya que asumió que nos dirigíamos a la plancha del Zócalo capitalino a “vender”, es decir, nos consideró vendedoras ambulantes”, se lee en la imagen que publicó en Twitter.

Por ello, la Subsecretaría de Desarrollo Institucional escribió en el comunicado que se publicó este 20 de diciembre, lo siguiente: “Asumimos nuestra responsabilidad y reconocemos que un hecho como este nunca debió pasar y que, como servidoras y servidores públicos es nuestra obligación conducirnos siempre con el mayor de los respetos a todas las personas sin distinción alguna”, manifestó Figueroa Franco.

La SSC impartirá un taller en materia de No Discriminación y Grupos Vulnerables a sus oficiales de policía

Asimismo, la SSC apuntó que desde que enteraron de este desafortunado hecho, la dependencia ha mantenido un diálogo con la artesana con el objetivo de reparar el daño realizado hacia su persona y derechos, a lo que Yatahli Otilia Rosas Sandoval priorizó “su voluntad conciliadora en todo momento, donde antes de buscar un castigo a las personas directamente responsables, siempre planteó una postura conciliadora y de reparación del daño. Hizo hincapié en la coincidencia de que la vía punitiva no logrará transformar nada a largo plazo y que son necesarias vías alternativas de solución de conflictos y de justicia restaurativa”.

“Compartimos su deseo de reforzar los procesos de capacitación y sensibilización de los compañeros y compañeras policías de la Ciudad, es por eso que la primera acción que realizamos al tener conocimiento de los hechos fue impartirles a los compañeros involucrados en los hechos un taller en materia de No Discriminación y Grupos Vulnerables impartido por la Dirección General de Derechos Humanos de la misma Secretaría”, explicó la artesana Yatahli Otilia Rosas Sandoval.

La maestra artesana @YatahliRS aceptó las disculpas públicas y enfatizó el derecho que tienen todas las personas a ser respetadas. La intención de su denuncia, dijo, es que derive en cosas positivas, por lo que demandaba la capacitación de elementos de la @SSC_CDMX. pic.twitter.com/2JgA3ZRbFU — COPRED CDMX (@COPRED_CDMX) December 20, 2022

En la disculpa pública en las instalaciones del COPRED también estuvieron presentes la presidenta del Consejo, Geraldina González de la Vega Hernández; la Directora General del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Emma Yánez Rizo; y la encargada del tema de Proyectos de Igualdad Indígena y de Género de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, en representación de la Secretaria Laura Ita Andehui Ruiz Mondragón, Ninfa Rodríguez Méndez.

