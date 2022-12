Jesús Zambrano arremetió contra AMLO por culpar a la oposición del atentado a Ciro Gómez Leyva

Jesús Zambrano arremetió contra AMLO por culpar a la oposición del atentado a Ciro Gómez (Fotos: Galo Cañas/Cuartoscuro)

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó a la oposición del atentado que sufrió el periodista Ciro Gómez Leyva hace unos días, las críticas no le han dejado de llover, entre ellas, la del dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva.

Este lunes 19 de diciembre, a través de su cuenta de Twitter, el líder del Sol Azteca pidió a sus seguidores no confundirse, pues explicó que el bloque opositor no tuvo nada que ver con el ataque armado que sufrió el comunicador.

En cambio, Zambrano Grijalva declaró que el discurso de odio que ha mantenido el mandatario federal en sus tradicionales conferencias de prensa contra las personas que no simpatizan con los ideales de la llamada Cuarta Transformación (4T) es la “base” del atentado contra el conductor de Grupo Fórmula.

Que nadie se haga bolas: el discurso de odio lanzado como dardo envenenado contra sus opositores y críticos están en la base del atentado contra @CiroGomezL. Hoy @lopezobrador_ culpa de manera irresponsable a sus adversarios. — Jesús Zambrano (@Jesus_ZambranoG) December 19, 2022

“Que nadie se haga bolas: el discurso de odio lanzado como dardo envenenado contra sus opositores y críticos están en la base del atentado contra Ciro Gómez Leyva. Hoy López Obrador culpa de manera irresponsable a sus adversarios”

¿Qué dijo AMLO sobre el atentado contra Ciro Gómez Leyva?

Y es que durante su conferencia mañanera de este lunes, el presidente López Obrador indicó que el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva podría estar vinculado con los intereses de las personas que se oponen a su proyecto político, por lo que sólo buscan afectar su imagen y responsabilizarlo por represor.

Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano expuso varias hipótesis que podrían ser la causa de que el comunicador fuera atacado cuando iba a bordo de su camioneta a calles de llegar a su domicilio. Entre ellas, el mandatario señaló que el atentado podría tratarse de un asunto relacionado con el crimen organizado por un reportaje publicado por Gómez Leyva, o de un plan de la oposición a la llamada Cuarta Transformación (4T) para tratar de desestabilizar a la administración federal.

AMLO indicó que el atentado en contra de Ciro Gómez Leyva podría estar vinculado con los intereses de las personas que se oponen a su proyecto político (Foto: Archivo)

“Pero también el que grupos contrarios a nosotros para afectar hayan llevado a cabo un acto con esas características. En este caso en particular les diría de que además de una vileza, no tendría en efecto que posiblemente si existiera esa intención causara para afectar nuestro gobierno, porque la gente sabe muy bien de que nosotros somos respetuosos de la vida y no nos atreveríamos a hacer una cosa así, ni mandar a hacer una cosa así es una cuestión de convicciones”, manifestó el presidente López Obrador.

Afirmó, además, que para garantizar que el caso no quede impune, ordenó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, y a la Fiscalía General de Justica (FGJ) de la capital, realizar una investigación a fondo para ver todas las posibles hipótesis.

No obstante, indicó que la única hipótesis que se debe descartar en la investigación es la que señala a su administración como responsable del ataque: “La única hipótesis que se debe descartar, aunque eso va a corresponder a la autoridad, es que nosotros, el gobierno que yo represento, no es un gobierno represor, no silenciamos a nadie, somos respetuosos con los derechos humanos, y el principal derecho humano es el derecho a la vida”.

