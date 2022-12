Muchacha se volvió viral por pedir permiso para faltar en su primer día de trabajo

La dueña del lugar compartió en redes sociales el caso de una joven que intentó pedir permiso para faltar en su primer día (captura de pantalla: godoytalya0)

Por medio de la plataforma de contenido visual llamada Tik Tok se volvió viral el caso de una joven que un día antes de presentarse a trabajar por primera vez le mandó mensaje a su jefa para pedirle permiso de faltar.

A través de una grabación de captura de pantalla, su contratista se encargo de compartir con los usuarios de la red lo que había sucedido con la joven que estaba próxima a contratar, puesto que le pareció increíble que la muchacha le solicitara un permiso para no asistir o poder llegar más tarde el día que tomaría el empleo.

De tal forma que los audios enviados por la nueva empleada por medio de WhatsApp fueron donde se escuchó que le preguntaba si había alguna posibilidad para no asistir, ya que desafortunadamente tenía otras cosas que hacer en esa fecha.

“Se supone que yo mañana comenzaría a trabajar ahí en donde tú estas, bueno, ¿te podría pedir permiso para faltar mañana?, lo que pasa es que tengo unas cosas que hacer”, explicó la trabajadora, quien a su vez le consultó sobre cuál sería su hora de comida en el momento que se presente.

Por medio de audios fue que se desarrolló la situación (captura de pantalla: godoytalya0)

“Yo podría llegar un poco más tarde, cerca de las 12 PM o 1 PM, también olvidaba preguntarte ‘¿A qué hora puedo salir a comer? ¿hay comida y todas esas cosas?’”, le preguntó ante la incredulidad de su superior.

Por tal motivo, la dueña del establecimiento optó por contestarle que no podía tomarse dichas libertades, ya que además no se había presentado a tomar los cursos de formación, por lo tanto le sentenció que en caso de llegar tarde tendría que realizar toda la limpieza del lugar.

“No te presentaste a la plática, ni a la reunión del trabajo, ¿y ya estás pensando en faltar?, No, no, en caso de que llegues al mediodía no vas a tener hora de comida ni de descanso ni nada, vas a tener que llegar derechito a limpiar el piso”, respondió de la forma más tranquila su jefa.

Sin embargo, la muchacha le indicó que en caso de ser así, ya no se encontraría interesada en ocupar la vacante: “Entonces no me sirve el trabajo, nos vemos la próxima vez. El año que viene tal vez tenga más suerte”, respondió la joven.

Momentos más tarde la misma muchacha intentó consultar nuevamente a su posible jefa, para decirle que si en caso de que ella no faltar cuándo podría tomar sus días de vacaciones y por la fecha de entrega de aguinaldo. Cabe mencionar que al parecer se habría arrepentido de renunciar, ya que posteriormente aparecía en otro video barriendo la entrada del establecimiento, dando a entender que había llegado tarde.

Dicha situación se volvió viral debido a las respuestas emitidas por la empleada, ya que a los internautas les pareció impresionante la actitud de la joven en su primer día laboral: “Esa persona les va a traer muchos problemas, te lo digo por experiencia y eso que soy de México pero acá hay gente así”.

Mientras que otros usuarios mencionaban que les gustaría ser como ella y poder preguntar todos los detalles que les interesa sin sentir pena y que “van a trabajar porque necesitan dinero, no porque quieran, así que está en todo su derecho de preguntar”.

