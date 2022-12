Jorge Álvarez Máynez aplaudió a Monreal voto en contra del plan B: “Es un acto que dignifica”

Jorge Álvarez Máynez aplaudió actuar de Ricardo Monreal (Diputados MC/Twitter/@RicardoMonrealA)

En medio de la discusión en el Senado de la República del llamado “plan B” de la reforma electoral, el coordinador de Morena —Ricardo Monreal Ávila— adelantó su voto en contra; dicha acción fue aplaudida por la oposición política en México, entre ellos, el diputado federal Jorge Álvarez Máynez.

Luego de que el senador morenista dio a conocer su decisión en contra del paquete de reformas promovido por su partido, el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados destacó el “valor cívico” del exgobernador de Zacatecas.

“No se puede regatear el valor cívico de Ricardo Monreal. Señalar desde tribuna que la reforma electoral es inconstitucional, siendo el coordinador de la Bancada oficialista en el Senado de la República, es un acto que dignifica al Poder Legislativo”

Y es que, en medio de la apresurada discusión del paquete de reformas a leyes secundarias en materia electoral, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, justificó su sufragio en contra, alegando que el dictamen es violatorio a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

No se puede regatear el valor cívico de @RicardoMonrealA.



“Vengo, estimada asamblea, a presentar un voto particular respecto del contenido de distintas disposiciones que se modifican o que se intentan modificar en seis ordenamientos jurídicos. Cinco de ellos modifican el cuerpo normativo y uno de ellos es de nueva creación”, comenzó su participación en tribuna.

El líder de Morena en dicha Cámara indicó que su posicionamiento es meramente personal y no representa a la bancada a la que pertenece. “Es un asunto que me mueve a asumirlo con toda integridad y responsabilidad, incluyendo los desenlaces, las consecuencias, de lo que ello resulte”, aseveró el aspirante a la candidatura presidencial de su partido.

“Nunca ha sido fácil para mí tomar decisiones, y en el documento se expresa por qué razón creo que se vulnera la Constitución. Afirmo y sostengo que algunas de las normas que pudieran aprobarse esta noche, pueden, alejarse de los principios constitucionales, y esa es mi defensa”

Asimismo, el político zacatecano explicó que está dentro de sus responsabilidad el proteger la Carta Magna. “Yo he sido llamado a sostener la Constitución que juré cumplir y hacer cumplir. Como soy un hombre de honor y de conciencia, no puedo burlar la voluntad de los pueblos con la violación de mis juramentos”, expresó.

El coordinador, durante su intervención, adelantó que presentará un paquete de reservas cuando se esté en el momento procesal de discutir el dictamen en lo particular, luego de su votación en lo general.

Asimismo, el senador indicó que su postura no debe ofender a nadie, pues sus opiniones fueron vertidas en una Cámara revisora. Además, aseveró que conoce las consecuencias de su voto. “A nadie debe extrañar que asumamos con integridad nuestros actos; no soy ingenuo y sé a lo que me enfrento, lo único que quiero es que se respete la Constitución”.

Ricardo Monreal anunció su voto en contra del llamado "plan B" de la reforma electoral en el Senado de la República (REUTERS/Carlos Jasso)

Por su parte, el ex delegado de Cuauhtémoc en la Ciudad de México compartió su intervención en el Pleno a través de sus redes sociales. En dicha publicación explicó que no puede permitir que la Constitución se ignore o sea burlada. “Soy un hombre que enseña derecho. Soy idealista, no un pragmático feroz. La ley es el alma de la sociedad; sin ella, el caos y la anarquía imperarían”, aseveró el también doctor en derecho.

