Marcela Mistral reveló que en el AICM la obligaron a tirar su leche materna

Marcela Mistral denunció en redes sociales que las autoridades del AICM no le permitieron viajar con leche materna que transportaba en biberones. (TikTok/@musamistral/Instagram/@musamistral)

La presentadora de Multimedios Marcela Mistral publicó en redes sociales una queja en contra del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), debido a que las autoridades del lugar le obligaron a desechar su leche materna. La también esposa de Poncho de Nigris acusó que personal femenino fue que le pidió que tirara el alimento para su bebé.

Vuelos del AICM presentaron retrasos tras la presencia de un banco de niebla Los servicios de aterrizaje y despegue se regularizaron alrededor de las 7:26 de la mañana, no obstante, el mencionado puerto aéreo solicitó a sus usuarios consultar el estatus de sus vuelos VER NOTA

“Me estuve aguantando todo el día las cosas que pasaron por tema de la aerolínea pero esto ya me hizo tronar; que me obligaran a tirar la leche materna en @aicm_mx donde tienen salas pro lactancia (...) En ningún aeropuerto nacional o internacional me habían hecho esto, aun llevando mucha más leche, la cual viaja en botes de tamaño permitido... Increíble que ni en USA donde son muy firmes con sus reglas me hayan hecho esto…”, escribió en una publicación de su cuenta de Instagram.

Este hecho ocurrió en la noche del 11 de diciembre, cuando Marcela Mistral regresaba de Las Vegas, y se disponía a viajar a Monterrey, Nuevo León. A través de un video explicó que le pareció injusto que tuviera que tirar la leche materna que transportaba, con la justificación de que su lactante no viajaba con ella.

@musamistral Me obligaron a tirar la leche materna en el aeropuerto de la ciudad de México, ósea no en Estados Unidos sino EN MEXICO !!!! Donde tienen salas pro lactancia!!!!!! NO ES JUSTO!!! No es humano!!! ♬ sonido original - MusaMistral

“Absurdo, no se como accionar en estos casos. Violentado por completo el derecho humano de mi bebé a su leche materna por que a alguien se le ocurrió que si no venia el bebé no podía traer meche materna…. Ante lo cual le expliqué que si no viene el bebé me saco leche para llevarle”, señaló.

Cómo cobrar mi Beca para el Bienestar Benito Juárez si no tengo tarjeta VER NOTA

La regiomontana de 33 años también se pronunció al respecto en Twitter, donde se dirigió a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum: “Me parece increíble que en el Aeropuerto Internacional de la Cd de Mexico me hicieran que tirara la leche materna que traía desde Las Vegas…. Y encima me dijeran que donde estaba el bebé @Claudiashein en estos casos que procede? Digo porque violencia de los derechos humanos”, se lee en el tuit.

La mandataria capitalina respondió el mensaje de Mistral y le indicó que intentaría apoyarla: “Si bien no nos compete el AICM, he pedido a mi equipo que revise en qué podemos ayudar”, indicó Sheinbaum Pardo en la mañana del 12 de diciembre.

El AICM informó sobre las restricciones para transportar leche materna

Por medio de un boletín informativo, el AICM indicó que para el caso de la leche materna, en los filtros de seguridad no se tiene restricción cuando viaja el bebé, debido a que el Programa Local de Seguridad Aeroportuaria del AICM indica que no existe tal limitación siempre y cuando el lactante viaje a bordo de la aeronave.

México firmó un protocolo con la oficina antifraude de Cataluña para combatir la corrupción Será con la finalidad de establecer una relación formal entre instituciones que permita una cooperación en materia de prevención y lucha contra la corrupción VER NOTA

En el documento también se añade que en caso de que el bebé no viaje en el avión, se le notifica al usuario las opciones que tiene para poder viajar con la leche materna:

Documentar el envase como equipaje con su aerolínea. Entregar el envase a un familiar o persona conocida en la parte de acceso público. Abandonar el producto.

Finalmente, el AICM comunicó que en el caso de Marcela Mistral, la usuaria “transportaba líquido descrito por ella como leche materna en dos biberones que excedían el volumen permitido que es de 100 mililitros, además de que no viajaba con su bebé, por lo que amablemente se le solicitó adoptar alguna de las tres opciones enunciadas anteriormente. La pasajera optó por vaciar en el bote de desechos el líquido referido”, se explica en el documento.

“Las razones de seguridad que subyacen en las normas establecidas, deben ser cumplidas sin margen de discrecionalidad, en beneficio de los pasajeros que diariamente transitan por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, enfatizó el AICM en el boletín.

SEGUIR LEYENDO: