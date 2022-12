Sergio Mayer confesó si se cancelará el reality show sobre su familia

Sergio acudió a una entrevista con el "Capi Pérez (Foto: Instagram/@sergiomayerb)

Desde hace unos meses, Sergio Mayer dio a conocer las intenciones de realizar, al mero estilo Kardashian, un reality sobre su vida familiar junto a su esposa Issabela Camil, además de con sus hijas Antonia y Victoria. No obstante, ante los rumores sobre los roces que aparentemente los familiares del famoso han tenido respecto a este tema, el actor de La fea más bella dio a conocer que ha sucedido con los avances de dicha producción.

Fue durante un encuentro con los medios recuperado en el canal de YouTube de Eden Dorantes donde el ex Garibaldi comentó que sí han existido algunas complicaciones en la realización del proyecto.

“Fíjate que ahí tenemos una serie de conflictos y problemas con lo del reality”, comenzó a decir.

Así, a pesar de la insistencia de los reporteros por conocer si parte de los problemas tenían que ver con alguna disonancia familiar, el famoso dio a conocer si los motivos por los cuales se ha demorado el reality tienen que ver más con asuntos legales.

“(No ha salido) por cosas que han pasado y que ustedes han ido viendo y escuchando, pero esperemos que todo esté bien para el próximo año”, remarcó y agregó: “Mas que otras cosas son temas de contratos y temas de legales”.

La idea del reality es algo que Sergio Mayer ha traído en mente durante un tiempo, sin embargo, en agosto de 2022 Issabela Camil destacó que no era de su agrado el que su familia fuera expuesta de dicha manera.

“Me cuesta mucho la verdad. Hemos tenido muchos roces, discusiones en casa porque nosotros tres estamos renuentes a todo esto, pero pues también somos una familia. Es un proyecto familiar y de repente hay que no nada más tomar en cuenta lo que uno quiere. No me ha convencido nada”, dijo para los medios.

De igual manera, en otra ocasión, Mayer recalcó que sus hijas tampoco estaban del todo de acuerdo con la idea de que su vida fuera documentada de esa forma, pero el actor se mostró positivo ante el proyecto.

Sergio Mayer quiere ser presidente de México

Sergio Mayer pasó de ser cantante en la agrupación Garibaldi a actor en telenovelas como La Fea Más Bella, pero en 2018 sorprendió al mundo de la farándula tras inmiscuirse en terrenos de la política nacional. Así, tras fungir como diputado federal en la Ciudad de México hasta 2021, ahora el famoso tiene planes de llegar a la presidencia del país.

El morenista aseguró que su suegro el fallecido Jaime Camil Garza, no tuvo nada que ver para colocarlo en el mundo político (Foto Captura de pantalla)

Fue durante una antigua entrevista con Venga la Alegría donde el artista comentó las aspiraciones que tiene y señaló que ser parte de la industria del entretenimiento no es un impedimento para llegar a ser mandatario de la nación.

“Por supuesto que me visualizo, lo decreto, lo pienso y sigo trabajando para ello y que el hecho de ser actor no te minimiza, ni te quita la posibilidad de hacer bien las cosas. Arnold Schwarzenegger fue gobernador del Estado más importante que fue California y yo he tratado de demostrar con hechos que todo lo que han querido desacreditarme, decir, siempre he comprobado que la verdad me asiste”, sentenció ante las cámaras del matutino de Tv Azteca”, señaló.

