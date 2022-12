La 4T multiplicó 10 veces los contratos de una empresa que reclutó a exfuncionaria de presidencia cercana a AMLO: MCCI

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha beneficiado con múltiples contratos a una empresa que reclutó a una exfuncionaria de presidencia (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Pese a las múltiples promesas de campaña que Andrés Manuel López Obrador realizó para llegar a la presidencia de México, a cuatro años del inicio de su administración diversas investigaciones periodísticas han señalado que el influyentismo y los conflictos de interés continúan siendo una realidad dentro de la autodenominada Cuarta Transformación.

Y es que desde los amigos de su hijo Andy López Beltrán y hasta personalidades de su círculo más cercano de colaboradores se han visto beneficiados con millonarios contratos del Gobierno de México a lo largo de lo que va de este sexenio, o al menos así lo ha señalado en diversas ocasiones Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Bajo ese tenor, una nueva entrega de la organización civil realizada por las periodistas Vanessa Cisneros y Blanca Corzo ha señalado cómo las empresas de tecnología B-Drive It y Engine Core -las cuales están vinculadas entre sí- han tenido un explosivo crecimiento con la actual administración, sumando su participación en 59 contratos desde 2020 equivalentes a alrededor de 2 mil 789 millones de pesos.

La apoderada de la empresa B-Drive It era subordinada de Alejandro Esquer en la Presidencia de la República Mexicana (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) el crecimiento exponencial de ambas empresas coincide con el nombramiento en agosto de 2020 de Claudia Elena Pérez García -exfuncionaria de la Presidencia de la República- como apoderada de B-Drive It.

Cabe mencionar que la actual apoderada de dicha empresa de tecnología trabajó durante 11 meses como subordinada de Alejandro Esquer, secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador y entre sus funciones destacaban las licitaciones y adjudicaciones de contratos en la Presidencia.

De este modo, desde 2020 y hasta la actualidad B-Drive It ha obtenido 55 contratos en el Gobierno Federal por 828 millones de pesos mientras que Engine Core -empresa recién creada- suma otras cuatro asignaciones por al menos mil 961 millones de pesos.

Al ser consultado por la organización civil, el director general de ambas compañías de tecnología dijo que el crecimiento de contratos gubernamentales se debe al bajo costo de sus servicios.

Evolución de contratos

De los 55 contratos que entre 2020 y 2022 ha obtenido B-Drive It con el actual gobierno federal, 48 los ha obtenido con propuestas individuales (Foto: Especial)

La primera vez que B-Drive It se presentó a una licitación y ganó fue el 30 de julio del 2018, según datos consultados por la organización. En aquella ocasión, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) notificó a dicha empresa y a Totalsec, la compañía que presentó una propuesta en conjunto, que ganaron el concurso para proveer a la dependencia de “servicios administrados de seguridad para la infrasestructura tecnológica” por 2.6 millones de pesos.

Para 2019 B-Drive IT obtuvo 62.9 millones de pesos en cinco contratos de los cuales tres de ellos los obtuvo en conjunto con otras empresas y dos más de forma independiente. Ya para 2020 la mencionada compañía consiguió el contrato más alto que ha tenido desde sus inicios como proveedor hasta ahora, con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes por 250 millones de pesos.

Dicho último contrato fue para dar servicio integral de gestión para un centro de datos de la dependencia y lo obtuvo por medio de una licitación pública en la que participó en consorcio con otras siete empresas, alguna líderes en el sector de telecomunicaciones.

De los 55 contratos que entre 2020 y 2022 ha obtenido B-Drive It con el actual gobierno federal, 48 los ha obtenido con propuestas individuales, por un total de 393.5 millones de pesos; otros cinco los obtuvo por consorcio con dos o más compañías por 402.2 millones de pesos.

Entre 2020 y 2022 las dependencias que mayor monto de recursos asignaron en contratos en los que participa B-Drive It destacan la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (250 millones 43 mil 391 pesos), el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (89 millones 682 mil 76 pesos), Instituto Nacional de Antropología e Historia (86 millones 36 mil 934 pesos), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (74 millones 43 mil 720 millones), Secretaría del Bienestar (71 millones 986 mil 601 pesos), Secretaría de Economía (61 millones 813 mil 758 pesos), la Comisión Nacional Forestal (39 millones 705 mil 56 pesos), el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (39 millones 168 mil 804 pesos), entre otras.

De funcionaria pública a apoderada de B-Drive It

Nos consolidamos como grandes proveedores de la industria, comprobando que nuestras soluciones son modernas e innovadoras, lográndolo con la experiencia y calidad que nos ha identificado, con costos eficientes para satisfacer las necesidades de cualquier organización en México. pic.twitter.com/VogKnRIn5K — B-Drive IT (@bdriveit) September 13, 2022

Información de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señala que Claudia Elena Pérez García trabajó hasta el 31 de octubre de 2019 como Subdirectora de Área en la Coordinación General de Administración de la Oficina de la Presidencia.

A lo largo de 11 meses fue subordinada del área que está a cargo Alejandro Esquer, secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, según lo corroborado en el organigrama oficial por la organización civil.

Dentro de las funciones que Claudia Elena Pérez García desempeñaba en dicho cargo público destacaba la supervisión de las licitaciones y adjudicaciones de contratos, según lo expuesto por ella misma en su última declaración patrimonial.

No fue sino hasta agosto de 2020, 10 meses después de haber dejado su cargo en la Presidencia, que Claudia Elena Pérez García se integró como apoderada de B-Drive It, empresa de tecnología que fue constituida el 21 de diciembre de 2016 en la Ciudad de México y que tiene como socios a Moisés Emilio Barredo Villareal y a José Guillermo Chávez Ayala.

Durante sus primeros años de operación, es decir de 2016 a 2017, B-Drive It no obtuvo contratos gubernamentales, no obstante, de 2018 a 2019 la empresa sumó siete asignaciones por 66.5 millones de pesos, de acuerdo con los registros disponibles en el sitio de compras públicas CompraNet y la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

El crecimiento de dicha compañía se disparó en 2020, año en el que la exfuncionaria de la Presidencia se incorporó a la empresa, pues el monto conjunto de los contratos se multiplicó más de 10 veces al pasar de 66.5 millones de pesos en el periodo 2019-2019 a 735.5 millones de pesos entre 2020 y 2021. En lo que va de 2022 la compañía ha obtenido más asignaciones por 92.3 millones de pesos, de acuerdo con información oficial obtenida por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Irregularidades con la Ley de Responsabilidades

En la compañía de tecnología también figura como apoderado un exfuncionario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) (Foto: Gobierno de México)

Dentro del organigrama de la empresa B-Drive It también figura como apoderado legal Héctor Sergio Mendoza Ortiz , otro exfuncionario federal que estaba encargado de las adjudicaciones y licitaciones en la Coordinación General de @prende.mx, instancia encargada de aplicar los programas educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Héctor Sergio Mendoza Ortiz dejó el cargo de director de área en @prende.mx en febrero de 2019 y para agosto de ese mismo año ya firmaba como apoderado legal de la mencionada empresa de tecnología en una licitación con el Gobierno de la Ciudad de México.

Tanto Héctor Mendoza como Claudia Pérez no esperaron los 12 meses que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas que deben para incursionar en ámbitos relacionados al cargo que dejaron, lo cual podría constituir en un conflicto de interés, de acuerdo con lo señalado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

La mencionada ley expone en su artículo séptimo, fracción XI, que cualquier funcionario debe separarse de intereses económicos que pudieran constituir conflicto de interés hasta por un año posterior a haberse retirado del empleo, cargo o comisión.

