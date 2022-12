Julión Álvarez dijo por qué se presentó ebrio en un palenque

(Foto: Instagram/@julionfansalvarez)

Julión Álvarez fue criticado duramente en redes sociales después de que se presentó en el Palenque Feria de Querétaro 2022 en aparente estado de ebriedad. Ante esto, el famoso no se quedó callado y decidió explicar los motivos por los cuales se mostró públicamente en un estado tan inconveniente.

Galilea Montijo rompió en llanto al develar su figura de cera: ¿Se parece? La presentadora de “Hoy” contó con el apoyo incondicional de su estilista para peinar y maquillar su estatua VER NOTA

Y es que en los clips difundidos a través de TikTok y Twitter se podía observar al intérprete intentando cantar algunas melodías, pero arrastrando las palabras y con falta de equilibrio.

Fue así que, desde su cuenta de Instagram el artista reconocido por éxitos como Me vas a extrañar, El color de tus ojos o No me pidas perdón, quiso explicarle a sus fans lo sucedido y se disculpó por el estado inconveniente en el que se presentó.

“Muy buen día a todos.Quisiera dar una explicación porque se que merecen mucho respeto y lo tienen todo de nuestra parte. El viernes después de 3 eventos, uno más con lleno total, con tan bonita respuesta me llevo mi hermano @ricaalvarezm de sorpresa al grupo @traviezoz_official quienes tras mi liberación de la lista del Departamento del tesoro, mi compa Chente, líder de la agrupación, compuso un corrido ‘A mi paso’ donde habla de la situación por la que atravesé durante 5 años”, comenzó a escribir.

Juan Soler confirmó su romance con una conductora de “Sale el Sol” tras su separación de Maky Luego de que su ex esposa confesó que ya están legalmente divorciados, el actor presentó a su nueva conquista y dio detalles sobre cómo surgió el amor VER NOTA

En este sentido, Julión -quien, como mencionó en su post, fue exonerado de la lista negra de Estados Unidos tras ser acusado como presuntos lazos narcotráfico- añadió que tras el detalle de la banda, se le pasaron las copas de la emoción.

“Y les comparto …. me la cantan, me ganó el sentimiento, días sin tomar como ese día lo hice porque quería evitar llorar… ( no se logró). No es excusa, no me arrepiento y no es que sea sin vergüenza!!!Lo disfrute como no tienen idea!”, recalcó.

El cantante mexicano Julio César Álvarez Montelongo, ""Julión Álvarez"", participa en una rueda de prensa en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez/Archivo

No obstante, el famoso remarcó que se desbordó emocionalmente y lamentó que dicha situación haya causado afectaciones en sus seres queridos y colaboradores.

Adamari López incendió la televisión cuando discutió con Andrea Meza al defender a la novia de Piqué Las conductoras se molestaron por los comentarios que surgieron a partir de la supuesta ruptura del futbolista y Clara Chía VER NOTA

“Soy humano, tuve muchos sentimientos encontrados y agradezco mucho a quien me los entienda y se que no a todos les parece, respeto y acepto la crítica. A nadie le deseo lo que viví e hice vivir a mi familia, amigos y equipo de trabajo! Nos seguimos viendo y les sigo agradeciendo tanto cariño y apoyo. Fans, amigos, familia, equipo de trabajo”, concluyó.

Las reacciones por parte de sus fans no se hicieron esperar y varios de ellos le señalaron a Álvarez que no tenía porque disculparse.

“Nunca se disculpe por sentir, al contrario es señal que sigue teniendo corazón y humildad!”. “Como te queremos! De lo mejor que México ha dado eres tú !! Te puedes poner como tú quieras, siempre te vamos a recibir con los brazos abiertos ! Tienes un angelote y eres una gran persona, tú talento se comprará con tu calidad humana ! Julión hermano ! Ya eres queretano ! que sigan llegando más éxitos y más conciertos como estos!”, son algunas de las menciones que aparecieron en Instagram.

Fue en mayo de 2022 que Julión Álvarez dio a conocer que finalmente puede volver a trabajar en Estados Unidos, esto después de que en 2017 el Departamento del Tesoro de aquel país lo señaló por supuestamente haber sido partícipe en negocios ilícitos de lavado de dinero y su supuesta relación con Raúl Flores Hernández El tío, quien fue financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

SEGUIR LEYENDO