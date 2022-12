María José confesó haber fumado marihuana con Kabah: “Me reía delicioso”

Tras compartir con sus compañeros de Kabah durante años, María José se lanzó como solista con éxito (Foto: @kabah_oficial, @lajosa/Instagram)

María José es una de las cantantes solistas femeninas más destacadas de la música pop mexicana, y con su propuesta mayormente conformada por versiones propias de canciones ya conocidas, se ha ganado un lugar en la escena del entretenimiento tras su salida del grupo Kabah.

La diputada Federica Quijano de Kabah fue operada de emergencia: “No hagan corajes” La cantante de “La calle de las sirenas” detalló que fue a parar al hospital debido a molestias con sus úlceras, sin embargo en el lugar prosiguieron a intervenirla quirúrgicamente por otra cuestión VER NOTA

Ahora, la intérprete de temas como No soy una señora y Me quedo aquí abajo compartió que con la finalidad de pasarla bien y relajarse ha probado alguna vez el consumo de drogas, sin embargo, la experiencia no ha sido del todo satisfactoria.

“Fíjate que he tomado el CBD, sí me funciona, pero no me gusta el aletargamiento que te ocasiona, más porque si te tomas el antidepresivo te hace mucho, o sea como que te ‘exponencia’ todo. Me tomaba dos gotitas y yo así de que iba a llevar a mi hija a la escuela y yo dije ‘no manches, estoy peda, pero si no tomé’”, contó la cantante durante una charla con Adela Micha para su programa La Saga.

María José se casó en 2005 con Mauricio García, a quien conoció trabajando en Kabah; juntos procrearon a la pequeña Valeria (Foto: Instagram)

Tras ello, la ex coach de diversas ediciones de La Voz México reveló que junto con sus compañeros de la banda creadora del tema La calle de las sirenas llegó a probar la marihuana en algunas ocasiones.

“Fumé alguna vez con los Kabah y siempre que fumaba, que fueron como tres veces, me caía fatal”, explicó la cantante de 46 años.

Sin embargo, la experiencia de La Josa, como también es conocida en el medio artístico, no fue del todo placentera. “(Me daba) la pálida… dije ‘no, no’. La primera vez me reí delicioso y dije ‘qué padre, si lo vuelvo a intentar’, la segunda vez dije ‘no, bye’, no, no, como que me daba Alzheimer, entonces por eso no me gusta, nada”.

Kabah surgió a principio de los 90, de la mano del productor Luis de Llano (Foto: Instagram/@Kabah_oficial)

Por otro lado, la mamá de la pequeña Valeria —de ocho años—, aseguró que por ahora sólo tiene el gusto por una bebida de uso común; sin embargo aplaudió a aquellos que pueden consumir lo que prefieran.

Alirio Barrera criticó aprobación de uso de adulto de cannabis: “quieren mostrar eso como ‘la chimba’” El senador del Centro Democrático también señaló que lo que ha faltado en el trámite del proyecto de ley es que les lleven degustaciones para ver “lo bueno que supuestamente es la droga” VER NOTA

“Yo tomo café hace tres años, no tomaba nada, por lo mismo, pero ya me volví cafetera, me gusta, y yo decía ‘¡qué rico los que toman café!, ¡qué rico los que pueden fumar!’, de la verde y de la no verde, o de los que disfrutan una copa de vino, una copa de tequila”, expresó la famosa ex Kabah.

María José comenzó una carrera como solista a principios de la década de los 2000, y desde entonces ha logrado permanecer en el gusto de su público, sin embargo, los fans de Kabah han expresado en diversas ocasiones su deseo por volver a tener a La Josa entre las filas del grupo creado en los 90 por el productor Luis de Llano.

Actualmente Kabah continúa presentándose con sus canciones "del ayer" y sin "La Josa" (Foto: Instagram/@Kabah_oficial)

Sin embargo, tras un reencuentro que María José tuvo con la banda en la gira que realizaron junto a OV7, la artista no se ha vuelto a reunir con sus ex compañeros. Ahora, en un reciente encuentro con la prensa, los Kabah aseguraron que su amiga ya no encaja “en el concepto” del grupo pop.

Guardia Nacional decomisó marihuana en el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro Los uniformados eligieron de manera aleatoria unas cajas de color café que luego de ser revisadas con rayos X se pudo encontrar la sustancia color verde VER NOTA

“Ella de pronto también no entra ya con el concepto que traemos Kabah, ella su concepto es muy diferente y va dirigido a un tipo de personas completamente diferente al que Kabah ahorita está dirigido”, expresó Héctor Apio Quijano, integrante de la banda.

Por su parte, Daniela Magun trató de suavizar las declaraciones y mencionó que no hay nada de lo que se puedan incomodar mutuamente, “Nada de lo que María José haga nos podría incomodar y yo creo que nada de lo que nosotros hiciéramos le incomodaría a ella”.

Asimismo, Apio destacó que está consciente del éxito de María José como solista y recalcó la buena relación que llevan. “Nosotros tenemos muy claro el éxito que tiene María José, de verdad es de las pocas artistas que han logrado en este tiempo sobresalir y sobre todo por el talento que tiene, tenemos una súper relación, es nuestra hermana”, abundó.

SEGUIR LEYENDO: