La razón de por qué Ángela Aguilar admira a Lionel Messi y su amor por Argentina

Ángela mostró su admiración por el goleador sudamericano en su partido contra Australia (Foto: Instagram)

El actual Mundial de futbol Qatar 2022 ha sido uno de los más polémicos de la historia, desde su organización, hasta las estrictas normas que el emirato árabe ha impuesto para los habitantes y para los miles de visitantes que han llegado provenientes de todo el mundo para celebrar “la fiesta mundialista”.

Muchos jugadores se han robado la atención de la afición futbolera, entre ellos el argentino Lionel Messi, quien no sólo acaparó los titulares por la reacción del boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez cuando presuntamente Leo pateó una playera de la Selección Mexicana, sino por la reciente reacción de Ángela Aguilar.

Y es que Argentina mostró un comienzo de Mundial un tanto disparejo, con una derrota inicial contra Arabia Saudita, para luego remontar en su desempeño logrando imponerse en victorias ante México, Polonia y Australia, partidos en los que los goles de Messi fueron fundamentales.

Lionel Messi y Paulo Dybala (derecha) durante un entrenamiento de Argentina en el Mundial, el martes 29 de noviembre de 2022 en Doha, Qatar. (AP Foto/Jorge Saenz)

En este contexto, la llamada princesa del regional mexicano decidió declararle su amor al delantero del equipo albiceleste durante el partido en el que se enfrentó la selección Argentina contra el equipo de Australia el pasado sábado 3 de diciembre, fecha en que La pulga Messi se encargó de abrir el marcador de su selección, por lo que la hija de Pepe Aguilar no dudó en reconocer la habilidad del futbolista.

La intérprete de Ahí donde me ven sintió la intensidad del futbol y declaró en Twitter cuánto ama al jugador de 35 años. “Messi, te amo”, fue el breve, pero contundente mensaje de Ángela que generó distintas reacciones encontradas entre sus seguidores.

“Pues dáselas, Malinche de quinta. Ya no me caes bien. No te vuelvo a escuchar. Fin”, “Cómo que Messi, mi amor, tienes que ser Team Ronaldo”, “Ay la más argentina”, “De por sí esta chamaca es odiosa, que se largue a Argentina”, “Don Antonio se volvería a morir”, “Ahora resulta que como mexicanos nuestros gustos deben tener límites geográficos”, fueron algunas reacciones en respuesta a su declaración de amor.

Ante la controversia por la rivalidad deportiva que existe entre Argentina y México, la cantante agregó otro mensaje.

En un segundo tuit, Ángela escribió: “P.D. Me ganó mi ¼ argentina...”, por lo que algunos de sus seguidores se mostraron contrariados. Sin embargo, la explicación de su simpatía por la selección sudamericana radica en que su abuela materna es argentina y de hecho cabe mencionar que Aneliz Álvarez, mamá de Ángela, vivió toda su infancia en aquel país.

Y es que con esto queda claro a lo que se refirió Ángela Aguilar con su “un cuarto argentina”. Se conoce que Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez se casaron en 1997 luego de un largo noviazgo, pero la boda estuvo a punto de no concretarse un año antes de que finalmente se dieran el “sí”. Incluso, el propio Pepe ha declarado que la canción Por mujeres como tú está inspirada en ese episodio de su vida con la madre de sus tres hijos.

Messi, te amo — Ángela Aguilar 🇲🇽 (@AngelaAguilar__) December 3, 2022

Ángela no ha sido la única celebridad mexicana en reaccionar al desempeño de Lionel Messi, pues recientemente León Larregui, vocalista de la banda Zoé explotó contra el centrocampista cuando el equipo argentino disputaba el segundo tiempo en su encuentro con Australia, partido en el que la “Scalonetta” se clasificó a cuartos de final.

“Es un héroe, eso sí, que pa’ tener a este equipo de cuarta donde está. Con la ayudadita de la FIFA y las marcas, claro está. No eres maradona messi, relajate!!”, escribió el polémico músico, quien también se fue contra la FIFA, pues según su criterio, la máxima organización de futbol a nivel internacional favoreció a la selección de Argentina.

