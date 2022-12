Denise Dresser lamentó defensa de Rosario Piedra al Ejército: “Y pensar que su madre luchó contra las FFAA”

(Cuartoscuro)

El atril de la Cámara de Senadores recibió el pasado 7 de diciembre a Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tras una serie de críticas en su contra por supuestamente subordinar el órgano ante el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sin embargo, su comparecencia volvió a intensificar dichos cuestionamientos, especialmente, tras abogar por la política de seguridad protagonizada por el despliegue de las Fuerzas Armadas (FFAA). Una defensa que lamentó la periodista, Denise Dresser.

A través de su cuenta de Twitter, la también politóloga señaló “tristeza” detrás de la postura que la funcionaria expresó en la Cámara Alta. Esto, tras evocar la intensa lucha que su madre, María del Rosario Ibarra de la Garza, emprendió contra el ejército luego que desapareciera forzadamente a su hijo - y hermano de la titular de la Comisión.

“Y pensar que su hermano fue desaparecido y su madre luchó toda la vida contra de las fuerzas armadas que Rosario Piedra defiende. Qué tristeza”.

Dresser señaló como "una tristeza" la postura de la titular de la CNDH. (Twitter)

Fueron varios legisladores quienes reiteraron las acusaciones en contra de Piedra Ibarra por supuestamente doblegar el órgano independiente al mandato presidencial. Señalamientos que la funcionaria encaró al señalarles que “llaman entreguismo o subordinación” al “simple compromiso con el pueblo”.

“En la CNDH hoy no se acuerdan las recomendaciones. No se negocian. (...) Lo puedo decir con la frente en alto: la CNDH hoy no trabaja para una minoría. Está al servicio de todo el pueblo aunque tengamos que pagar el costo”, aseveró desde el atril.

De esa manera, la titular de la CNDH refrendó su apoyo a la política de seguridad Federal con la cual, afirmó, se han reducido las incidencias de los cuerpos castrenses en evento violatorios a los derechos humanos.

“Las violaciones a derechos humanos se están reduciendo, que tanto el Ejército como la Marina y la Guardia Nacional muestran una baja importante en su involucramiento en eventos violatorios”

Legisladoras de oposición refrendaron acusaciones en contra de Rosario Piedra por supuesta sublevación a López Obrador. (Twitter kenialopezr)

Quién fue la madre de Rosario Piedra Ibarra, actual titular de la CNDH

María del Rosario Ibarra de la Garza (o Rosario Ibarra de Piedra) es considerada como la pionera en la defensa de los Derechos Humanos (DDHH), en materia de desapariciones forzadas. A ello se aúna su destacable trayectoria política, en la cual se convirtió en la primera mujer candidata a la Presidencia de la República, en 1982 y 1988.

El hecho que marcó su vida fue la desaparición forzada de su hijo de 19 años, Jesús Piedra Piedra, tras ser acusado de formar parte del grupo guerrillero Liga 23 de Septiembre. El joven fue detenido de manera ilegal en 1974 por agentes policiales quienes posteriormente lo entregaron a instancias castrenses.

A raíz de ello, Rosario Ibarra inició una inalcanzable búsqueda de su hijo, convirtiendo su lucha individual en una lucha colectiva junto a numerosas madres, padres y familiares que también buscaban a sus parientes desaparecidos. De ese modo, en 1977, se fundó el Comité ¡Eureka! en Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos.

