“¿Plan B o ‘V’ de venganza?”: la crítica de Ciro Murayama a la reforma electoral

Ciro Murayama criticó el "plan B" de AMLO (INE)

El consejero electoral Ciro Murayama Rendón lanzó una serie de observaciones al llamado “plan B” del oficialismo para modificar la ley en materia electoral, luego de que se anticipó el deshecho de la reforma constitucional propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Cuáles son las diferencias entre la reforma electoral de AMLO y el Plan B que recibirá Diputados El gobierno federal aceptó que la reforma electoral no pasará en la Cámara Alta, debido a que no cuenta con las dos terceras partes del voto, por lo que se alista un nuevo resquicio jurídico para alcanzar cambios en la materia VER NOTA

Dichos señalamientos esbozados por el funcionario electoral tuvieron lugar este martes 6 de diciembre, cuando se discutió y votó la reforma considerada como “el plan A”, que obtuvo 269 votos a favor y 225 en contra, por lo que no fue aprobada.

Fue sobre el escenario de la negativa de la oposición por aprobar dicha reforma que Murayama Rendón se lanzó en contra del plan secundario, el cual sí tiene probabilidades de ser avalado, pues para ello se necesita mayoría absoluta; es decir, el 50 por ciento más uno.

Se desechó la reforma electoral constitucional en @Mx_Diputados



Ergo: se mantiene el @INEMexico autónomo, no se le quita el padrón electoral y sigue el Servicio Profesional Electoral.



Ahora a cuidar que en la legislación secundaria no se quiera atentar contra la Constitución. https://t.co/u765lH0l2T — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) December 7, 2022

De este modo, el consejero criticó que el plan B comprende la eliminación de la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN); sin embargo, señaló que dicha área no cuenta con rama administrativa. “O sea, quieren desaparecer algo que no existe. Así de serios”, condenó.

Reforma Electoral: tras no alcanzar mayoría calificada, diputados rechazaron la iniciativa de AMLO También conocido como el Plan A, las modificaciones en materia política-electoral no pasaron el primer filtro del poder legislativo, por lo que se espera la presentación del Plan B de AMLO VER NOTA

¿Pan B o “V” de Venganza?, cuestionó el doctor en Economía por la UNAM.

Además, también rescató “otra joya del Plan B” en la que acusó a los redactores de dicho paquete de reformas de no saber contar. “El INE tiene 32 Juntas Ejecutivas Locales y 300 distritales. Dicen que las Distritales serán temporales y no permanentes ‘lo que reducirá el número de 300 a aproximadamente 260 durante el período no electoral”, rescató.

Lorenzo Córdova se va: en diciembre se publicará la convocatoria para seleccionar nuevos consejeros del INE Además, el tiempo de Ciro Murayama en el Instituto Nacional Electoral llegó a su fin VER NOTA

Sin embargo, reconoció que 300 menos 300 no dan por resultado 260. “Así cuentan”, ironizó.

No se aprobó la reforma electoral de AMLO en la Cámara de Diputados (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Fue luego de la votación de la reforma electoral constitucional en la Cámara de Diputados que el consejero aplaudió el resultado, pero destacó que se debe cuidar que los cambios a la legislación secundaria no atenten en contra de la Constitución.

“Se desechó la reforma electoral constitucional en Cámara de Diputados. Ergo: se mantiene el INE autónomo, no se le quita el padrón electoral y sigue el Servicio Profesional electoral. Ahora a cuidar que en la legislación secundaria no se quiera atentar contra la Constitución”, expresó.

“No pasó la reforma constitucional para desaparecer al INE. Se mantienen, así, las elecciones limpias”

Sin embargo, el que se haya desechado la reforma electoral de AMLO no fue una sorpresa, pues para su aprobación se requerían dos terceras partes del pleno, y Morena y sus aliados (Partido del Trabajo y Partido Verde) únicamente sumaron 269 de los 334 que necesitaban.

La reforma electoral es una de las grandes modificaciones a la ley planeadas por el actual gobierno (Presidencia)

Para la aprobación se requería del grupo parlamentario del Revolucionario ]Institucional (PRI), que durante la reforma al artículo quinto transitorio constitucional sí se aliaron con Morena. Empero, en esta ocasión anunciaron su negativa e incluso retomaron la coalición Va por México.

Es por esa razón que en Morena se preparó el plan B —el cual fue anunciado desde el pasado 15 de noviembre— con el fin de reformar leyes secundarias que no requieren una mayoría calificada, como sí una reforma constitucional.

No obstante, el proyecto alterno no puede lograr todas las modificaciones que se pretendían en el plan inicial, como la reducción de 1 a siete consejeros electorales, así como de 500 a 300 los diputados federales y de 128 a 96 el número de senadores.

Dicho cambio no es posible debido a que los preceptos se encuentran en la Constitución y no en leyes secundarias.

SEGUIR LEYENDO: