Jawy Méndez quiso buscar a Manelyk después de su caída en Las estrellas bailan en hoy

Jawy reflexionó que lo mejor sería dejar las cosas como estaban (Instagram/@manelyk_oficial y @jawymendez_oficial)

Dentro del reality Acapulco Shore, Manelyk González y Luis Alejandro Méndez Jawy llegaron a convertirse en una de las parejas favoritas, pero tras la separación por supuesta infidelidad, se alejaron definitivamente. Esta situación pudo haber cambiado cuando la influencer tuvo un fuerte accidente en Las Estrellas Bailan en Hoy.

Jawy reveló recientemente que si quiso buscar a su ex novia tras el preocupante golpe que se dio en el concurso de baile, incluso en otras ocasiones ha intentado reestablecer contacto directo, pero después de pensarlo, suele determinar que es mejor evitar hablarle por la controversial manera en que terminó su romance.

“Sí lo pensé (hablarle) obviamente y también lo vi y me dolió en el sentido de persona que es de las ganas que le pone a cada proyecto. Aunque no esté con ella, yo sé y pienso en ella. De estar tanto tiempo juntos pienso como ella, el esfuerzo es lo que le causó esa caída a nivel mental y anímico. Claro que me preocupé, sin embargo, es como cuando es su cumpleaños o algo así que quieres hacer algo, pero dices ‘mejor no’”, mencionó Jawy en el canal de YouTube Vaya Vaya.

La caída de Mane ocurrió el pasado 16 de noviembre, a pesar de que tenía muy bien ensayada la maniobra, hubo un problema de coordinación con su compañero y acabó estrellándose contra el piso, todo su peso impactó el cuello, el rostro y el hombro de la influencer, por lo que incluso tuvo que ser hospitalizada.

“Fue una caída fuerte, yo me espanté muchísimo porque estaba completamente en mis hombros y hubo un desquilibrio o algo sucedió, sus piernas pasan arriba de mi cabeza y ella va directo en clavado (hacia el piso); sus piernas pasan arriba de mi cabeza y ya no hubo control”, dijo la pareja de baile de Manelyk, quien no pudo hacer nada por detener la caída, pues todo ocurrió a su espalda.

Después de la hospitalización, Mane fue diagnosticada con esguince cervical y contusión cerebral tras caída en Las Estrellas Bailan en Hoy, posteriormente se dejó ver con collarín en su cuenta de Instagram y agradeció la preocupación de sus fans y otros colegas del entretenimiento.

La exintegrante de Acapulco Shore mencionó que ya le habían hecho los estudios pertinentes (Instagram/manelyk_oficial)

En su momento, fue Carlos Speitzer —quien fue anteriormente su pareja de baile — el actor que la buscó para darle mensajes “Quiero que me digan quién creen que me escribió. No (fue) Karime... ya están empezando a adivinar, me escribió el Bobis (Carlos). Me puso: ‘recupérate pronto, no se qué’ Me pareció un buen detalle”, mencionó la misma ex acashore.

Hace unos meses, Jawy agradeció que Mane le hubiera regresado el anillo de compromiso y también mencionó que su vida ya se había reestablecido. El ex integrante de Acapulco Shore explicó que para él, “los regalos que se dan dentro de la relación ahí se quedan, pero en cuanto al compromiso, si ya no lo quieres, pues lo devuelves”. Cabe señalar que al principio, su ex pareja bromeó diciendo que empeñaría la joya.

“Ya encontré el equilibrio, volví a la paz en la que me gusta estar, fue una etapa difícil pero gracias a Dios otra vez me encuentro feliz en mis proyectos, la gente piensa que solo hago TV y música porque es lo que pienso mostrar, la gente se entera sólo de lo que quiero enseñar”, mencionó para Vaya, Vaya.

